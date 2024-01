Vlaky medzi Kútmi a Skalicou nahradili autobusy, obmedzenia sa však týkajú viacerých regiónov

Železničnú dopravu na 26-kilometrovom úseku medzi Kútmi a Skalicou na Záhorí nahradila autobusová doprava. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) ju zaviedla v pondelok od rána a následne oznámila, že autobusy jazdia za vlaky na uvedenej linke pri všetkých spojoch zatiaľ predbežne zhruba do 17:00.

Národný vlakový osobný dopravca o tom informoval v rámci pravidelného servisu o prevádzke na železniciach, ale neuviedol dôvody náhrady vlakov autobusmi. Ešte vlani železničiari upozornili na plánovanú výluku na trati Kúty – Skalica od 10. decembra do 31. marca 2024, toto obmedzenie sa však malo týkať iba večerného spoja s odchodom z Kútov 21:02 a s príchodom do Skalice 21:50.

Problémy vo viacerých regiónoch

Problémy na železniciach v podobe prerušenia premávky a náhradnej autobusovej dopravy, ako aj väčšieho meškania vlakov pokračovali v prvý deň nového týždňa aj v iných regiónoch Slovenska.

Na medzištátnej linke zo stanice Bratislava-Nové Mesto do maďarských pohraničných obcí Rajka a Hegyeshalom na slovenskom úseku od rána jazdia za vlaky autobusy na úseku Bratislava-Petržalka – Rajka a opačne. Cestujúci vlakmi v slovensko-maďarskom pohraničí sa pre zrušené spoje na domácom úseku po Rusovce a späť už počas celej nedele museli spoľahnúť na náhradnú autobusovú dopravu.

Minimálne za tri ranné osobné vlaky z Čadce do Makova a medzi Makovom a Turzovkou mali ísť autobusy. Vlaky na viacerých tratiach v pondelok meškali bežne desiatky minút, no aj viac ako hodinu. Napríklad rýchlik z Banskej Bystrice s odchodom 6:31 do Bratislavy s príchodom 10:08 meškal zo Zvolena najprv asi 40 minút, neskôr oneskorenie vzrástlo na 70 minút.

Ranný expres meškal hodinu

Expres odchádzajúci z hlavného mesta 7:27 do Košíc s plánovaným príchodom 12:53 mal už v bratislavskej Rači meškanie približne 50 minút a vzápätí 64 minút. Ranné osobné spoje medzi Bratislavou a Trnavou hlásili oneskorenie asi 30 minút.

Regionálny expres Košice 7:43 – Lipany 8:54 nabral už pred odchodom takmer hodinové meškanie. Ranný osobný vlak z Michalian do Čiernej nad Tisou pre vplyv počasia meškal z Veľkého Horeša pol hodinu. Následne vlak REX z Čiernej nad Tisou do Košíc hlásil z tej istej obce oneskorenie takmer 45 minút, podľa železničiarov dôvodom bol sled vlakov.