Na diaľnici D1 sa chystajú opravy troch mostov, NDS vypísala verejnú súťaž za 1,39 milióna eur

NDS hľadá zhotoviteľa na výmenu ložísk na mostoch diaľnice D1 pri Prešove.
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. (NDS) vyhlásila verejnú súťaž na výmenu ložísk na troch mostných objektoch diaľnice D1 v Prešovskom kraji. Predpokladaná hodnota zákazky je 1,13 milióna eur bez DPH (1,39 mil. eur s DPH).

Zákazka je rozdelená na dve časti a bude financovaná z vlastných zdrojov spoločnosti. Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do utorka 28. októbra do 10:00.

Prvá časť sa týka mostov pri obci Široké

Ako vyplýva zo súťažných podkladov, prvá časť zákazky sa týka výmeny ložísk na dvoch mostoch v katastrálnom území obce Široké, ktoré sú v správe Strediska správy a údržby diaľnic (SSÚD) Beharovce. Jej hodnota je vyčíslená na 860-tisíc eur bez DPH (1,06 mil. eur s DPH).

Druhá časť zahŕňa výmenu ložísk na moste nad cestou III/3427 pri obci Svinia v správe SSÚD Prešov, s predpokladanou hodnotou takmer 271-tisíc eur bez DPH (333-tis. eur s DPH). Prvý z mostov pri Širokom bol postavený v roku 1997 a má dĺžku premostenia 71 metrov. Nad potokom a poľnou cestou je rovnako 28-ročný most dlhý 16,7 metra. Pri obci Svinia prejde obnovou 25-metrový most z roku 2010.

Práce potrvajú niekoľko mesiacov

Realizácia stavebných prác má na prvej časti prebiehať v dvoch etapách s maximálnou lehotou 112 dní, pričom obmedzenie dopravy nesmie prekročiť 105 dní. Na moste pri obci Svinia bude dĺžka realizácie 77 dní v troch etapách, s maximálnym dopravným obmedzením 70 dní.

Zhotoviteľ bude musieť zabezpečiť prácu sedem dní v týždni vrátane víkendov a štátnych sviatkov, v predĺžených zmenách od 06:00 do 20:00. Počas výmeny ložísk sa zrealizujú aj sanácie a obetónovania opôr, montáž revíznych prvkov a čistenie okolia mostov.

