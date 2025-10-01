Motoristi získajú viac možností, kde kúpiť diaľničnú známku. NDS spustila výzvu na nové predajné miesta

Po splnení požiadaviek a podpísaní zmluvy s NDS budú môcť motoristom poskytovať predaj diaľničných známok aj všeobecné informácie o spoplatnení diaľnic.
Národná diaľničná spoločnosť (NDS) vyhlásila tzv. verejný návrh na nové predajné miesta elektronických diaľničných známok, do ktorého sa môžu zapojiť právnické aj fyzické osoby – podnikatelia.

Po splnení požiadaviek a podpísaní zmluvy s NDS budú môcť motoristom poskytovať predaj diaľničných známok aj všeobecné informácie o spoplatnení diaľnic. Záujemcovia nájdu všetky podrobnosti na stránkach www.eznamka.sk a www.ndsas.sk. Prihlásiť sa môžu priebežne až do konca roka 2031.

NDS prevzala systém predaja elektronických diaľničných známok v roku 2024 a odvtedy zaviedla viaceré novinky, vrátane jednodňovej známky, modernizácie webovej stránky či možnosti platby cez Apple Pay a Google Pay. „Naším cieľom je priniesť motoristom čo najväčší komfort pri nákupe diaľničnej známky. Týka sa to nielen jednoduchosti online nákupu, ale aj dostupnosti miest, kde sa dá známka kúpiť fyzicky,“ uviedol riaditeľ úseku IT a spoplatnenia NDS Peter Braška.

V súčasnosti je možné zakúpiť elektronickú diaľničnú známku na Slovensku v takmer 400 kamenných predajniach, najmä na čerpacích staniciach a informačno-predajných miestach na diaľničných hraničných priechodoch. Okrem toho je dostupný aj online nákup cez portál www.eznamka.sk.

