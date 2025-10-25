Na cintoríny v Trnave sa počas „dušičkového“ víkendu dostanete jednoduchšie, mesto spúšťa mimoriadne linky

Mestská autobusová doprava v Trnave bude počas „dušičkového“ víkendu posilnená. Počas soboty 1. a nedele 2. novembra budú v Trnave premávať špeciálne linky 25 a 26, ktoré zabezpečia jednoduchší prístup k hlavným cintorínom v meste, ktoré sú na Ulici T. Vansovej a na Kamennej ceste.

Linky budú premávať v hodinovom takte v čase od dopoludnia do podvečera, a zastavia pri všetkých hlavných vstupoch na cintoríny.

Cieľom je odľahčiť dopravu

Obe linky budú podľa hovorkyne trnavskej radnice Veroniky Majtánovej premávať podľa osobitného cestovného poriadku, ktorý je zverejnený na zastávkach, v aplikácii IMHD.sk/tt alebo na webovej stránke dopravcu Arriva Trnava. V mimoriadnych linkách platí štandardný cenník podľa schválenej tarify MHD Trnava.

Radnica pripomína, že okrem mimoriadnych liniek budú počas sviatkov v prevádzke aj všetky štandardné spoje mestskej autobusovej dopravy, vrátane linky číslo 8, ktorá spája mestskú časť Modranka s centrom mesta a zastavuje aj pri cintorínoch. Pre tých, ktorí prichádzajú autom, sú k dispozícii aj záchytné parkoviská, z ktorých sa dá na cintoríny pohodlne dostať mestskou dopravou.

Trnavské cintoríny a ich poloha

„Cieľom je umožniť obyvateľom aj návštevníkom mesta pohodlnú a bezpečnú cestu na cintoríny bez potreby využitia automobilov, čím sa zníži dopravné zaťaženie v okolí pietnych miest. Vďaka posilneným linkám aj štandardným trasám bude každý cintorín jednoducho a spoľahlivo dostupný bez potreby využitia auta,“ skonštatovala Majtánová.

V Trnave sú cintoríny na Kamennej ceste, na Ulici T. Vansovej, v mestskej časti Modranka a evanjelický cintorín na Nitrianskej ceste. Je na nich približne 20-tisíc hrobových miest.

