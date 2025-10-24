Bratislavské letisko odbavilo v tomto roku už dva milióny cestujúcich a ocenilo jubilejnú pasažierku

Letisko M. R. Štefánika v piatok privítalo jubilejnú dvojmilióntu cestujúcu. Stala sa ňou 23-ročná Natália Hanusová, ktorá odlietala z Bratislavy do gruzínskeho Tbilisi s prestupom v Istanbule leteckou spoločnosťou Pegasus Airlines.
Ako informovala hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Demovičová, po šiestich rokoch letisko opäť prekročilo hranicu dvoch miliónov odbavených cestujúcich. Naposledy to bolo ešte pred pandémiou v roku 2019.
Generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Letiska M. R. Štefánika Dušan Novota pri tejto príležitosti skonštatoval, že letisko tak už prekonalo vlaňajší celkový výsledok, kedy vybavilo 1 948 008 osôb. „Tento rok dosahujeme počet dvoch miliónov už 24. októbra. S napätím sledujeme, či sa nám podarí prekonať historický rekord z roku 2018, keď sme odbavili 2,29 milióna cestujúcich,“ uviedol Novota.
Jubilejnej cestujúcej venoval pred odletom do Istanbulu a následne Tbilisi bezplatné vstupy do biznis salónika a darčekové predmety.
„Gratulujem aj vám, aj sebe, je mi cťou, že som takto odmenená. Milujem cestovanie a lietanie, takže je to pre mňa aj také zadosťučinenie,“ uviedla študentka vysokej školy z bratislavskej Devínskej Novej Vsi, ktorá počas štúdia v Holandsku pravidelne využívala lety z Bratislavy do Eindhovenu a teraz odletela do Gruzínska na výlet a stretnutie s bývalým spolužiakom.