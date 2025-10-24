Z Bratislavy pribudne nová letecká linka do Talianska, lietať sa bude dvakrát týždenne

Z Letiska M. R. Štefánika pribudne od budúcej jari nová pravidelná letecká linka do talianskeho mesta Pisa. Letecký dopravca Ryanair ju zaradí do svojho letného letového poriadku od 30. marca 2026. Lety budú premávať dvakrát týždenne, každý pondelok a štvrtok.
Nová linka umožní cestujúcim z Bratislavy priamy prístup do známeho talianskeho regiónu Toskánsko, ktorého súčasťou je aj Pisa, preslávená svojou Šikmou vežou. Termíny letov sú naplánované tak, aby vyhovovali najmä cestujúcim, ktorí chcú v Taliansku stráviť predĺžený víkend.
Ako informovala hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Demovičová, Pisa sa stáva už treťou novou destináciou, ktorú Letisko M. R. Štefánika oznámilo pre budúcoročnú letnú sezónu. Okrem nej pribudnú aj pravidelné linky do poľskej Varšavy a bosnianskej Tuzly, ktoré bude obsluhovať dopravca Wizz Air.
Priame pravidelné lety z Bratislavy do Pisy budú súčasťou letného letového poriadku, ktorý vstúpi do platnosti zmenou času koncom marca 2026. Letenky do všetkých nových destinácií sú už v predaji prostredníctvom webových stránok leteckých spoločností, mobilných aplikácií, predajcov leteniek a oficiálneho webu letiska.