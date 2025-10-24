Diaľničiari dokončili opravu D1 pri Bytči, pokračovať budú aj v opačnom smere

Ďalšie opravy sa budú týkať úseku D1 za Bytčou v smere na Bratislavu.
Ivan Kriššák
Redaktor regionálnej redakcie
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Národná diaľničná spoločnosť (NDS) dokončila opravu diaľnice D1 medzi Považskou Bystricou a Bytčou v smere na Žilinu. Úsek je už bez výrazných dopravných obmedzení, vodičov tu čaká len mierne znížená rýchlosť do času, kým sa obnoví vodorovné dopravné značenie.

Ako uviedol podpredseda predstavenstva a prevádzkový riaditeľ NDSRastislav Droppa, práce prebiehali počas tohto týždňa.

„Menili sme asfaltový koberec pomalého jazdného pruhu,“ uviedol s tým, že diaľničiari presúvajú mechanizmy na opačnú stranu diaľnice. Ďalšie opravy sa budú týkať úseku D1 za Bytčou v smere na Bratislavu.

Práce na výmene asfaltového povrchu sa začnú v pondelok 27. októbra v ranných hodinách a budú prebiehať v pomalom jazdnom pruhu. Doprava bude vedená vo voľnom pruhu. Predpokladané ukončenie prác je približne do konca budúceho týždňa.

