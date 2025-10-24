Frekventovaná križovatka v Prešove bude cez víkend čiastočne uzavretá, obmedzenia sa dotknú aj MHD

Z dôvodu opravy vozovky na ceste I/20 bude od soboty 25. októbra od 5:00 do pondelka 27. októbra do 5:00 čiastočne uzavretá križovatka ulíc Rusínska – Východná – Lesík delostrelcov – Kuzmányho v Prešove. Ak to umožní počasie, uzávierka sa skončí už v nedeľu 26. októbra o 5:00.
Ako informoval hovorca mesta Prešov Michal Hudák, uzavretý bude stred križovatky a jazdný pruh na Východnej ulici v smere od križovatky na Košice. Premávka bude umožnená len cez vybrané odbočenia z Východnej na Rusínsku, z Rusínskej na Lesík delostrelcov a z Lesíka delostrelcov na Kuzmányho ulicu.
Pre ostatné smery budú vyznačené obchádzkové trasy po okolitých uliciach, vrátane Masarykovej, Plzenskej, Dostojovského či Grešovej. Úsek Kuzmányho ulice od Raymanovej po križovatku s Rusínskou, Východnou a Lesíkom delostrelcov bude úplne uzavretý.
Zmeny sa dotknú aj mestských autobusových liniek 11, 13, 22 a 32, ktoré budú v smere do centra mesta premávať po obchádzkovej trase cez ulice Lesík delostrelcov a Kapitána Nálepku. Zastávka Čierny most nebude obsluhovaná, nahradia ju zastávky Lesík delostrelcov a kpt. Nálepku (na znamenie). V smere na Rusínsku ulicu budú linky premávať cez Dostojevského ulicu, pričom obslúžené budú všetky zastávky.
Uzavreté budú aj priechody pre chodcov a cyklistov na južnej strane Rusínskej a východnej strane Východnej ulice. Pohyb bude možný po protiľahlých chodníkoch, s prejazdom a prechodom cez označené križovatky. Počas uzávierky bude z dôvodu bezpečnosti vypnutá svetelná signalizácia na predmetnej križovatke.