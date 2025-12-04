Diaľnica D1 pri Bratislave bude plne prejazdná, najbližšia uzávierka môže nastať čoskoro

Diaľnica D1 v úseku pri Bratislave zostane počas prvého decembrového víkendu plne priechodná. Národná diaľničná spoločnosť (NDS) informovala, že v tomto období sa na stavbe križovatky D1 a D4 nebudú vykonávať práce, ktoré by si vyžadovali obmedzenie alebo uzavretie dopravy.
Najbližšiu uzávierku NDS motoristom oznámi vopred. Modernizácia diaľnice D1 a výstavba križovatky D1/D4 patrí medzi najdôležitejšie cestné projekty na západnom Slovensku.
Dobrá správa pre motoristov, uzávera diaľnice D1 pri Bratislave sa skončila
Po dokončení prepojenia s bratislavským obchvatom sa očakáva výrazné odľahčenie dopravy v hlavnom meste.