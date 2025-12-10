Nová okružná križovatka pri Kapušanoch je plne v prevádzke, práce sa aktuálne sústreďujú na mosty

Práce na druhej etape severného rýchlostného obchvatu Prešova pokračujú a Národná diaľničná spoločnosť (NDS) v stredu 10. decembra odovzdala do prevádzky novú okružnú križovatku pri Kapušanoch, ktorá zlepší plynulosť aj bezpečnosť dopravy v tejto časti regiónu. Ako informovala NDS, okružná križovatka je tretím stavebným objektom sprevádzkovaným počas výstavby obchvatu.
Práce sústredené na mosty
„Pre motoristov sme už otvorili aj dva mosty – jeden na ceste I/18 a druhý na prístupovej ceste k západnému portálu tunela Okruhliak. Obe stavby významne pomohli živej premávke aj logistike výstavby,“ uviedol investičný riaditeľ NDSJúlius Mihálik.
V doznievajúcej stavebnej sezóne sa práce sústreďujú najmä na mosty. Na úseku vznikne celkovo 12 mostov s celkovou dĺžkou viac ako 1,6 kilometra.
Budovanie násypov
Pokračuje aj budovanie násypov na východnej strane od tunela, výstavba dažďovej kanalizácie a výkopové práce. Súčasťou viac ako 10-kilometrového úseku prešovskej R4 bude aj takmer dvojkilometrový tunel Okruhliak, v ktorom prebieha razenie.
Po dokončení doplní tento úsek prvú etapu obchvatu a nadviaže na juhozápadný diaľničný obchvat mesta. Prešovu tak výrazne odľahčí tranzit zo všetkých smerov a motoristom skráti cestu o niekoľko minút.