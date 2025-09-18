Most ponad Torysu je v havarijnom stave, Prešov spúšťa kompletnú prestavbu za takmer päť miliónov eur - VIDEO, FOTO

Mesto Prešov spúšťa jednu z najväčších dopravných investícií posledných rokov. Kompletnej rekonštrukcie sa dočká most na Ulici Jána Pavla, ktorý spája prešovskú výpadovku s ulicou 17. novembra a Škultétyho ulicou.
Most je v havarijnom stave, bude preto odstránený a postavený nanovo. Projekt v hodnote takmer 4,8 milióna eur realizuje spoločnosť Eurovia SK v združení so spoločnosťou SMS.
Premávka je na moste obmedzená
Most ponad rieku Torysa je v súčasnosti v najhoršom siedmom stupni stavebno-technického hodnotenia. Už vyše dvoch rokov je na ňom premávka obmedzená na jeden jazdný pruh.
„Vzhľadom na to, ze most je v havarijnom stave a už vôbec nezodpovedá protipovodňovým štandardnom súčasnosti, rozhodli sme sa to vyriešiť podobne, ako to bolo pri moste na Lesíku delostrelcov. Starý most kompletne zbúrame a postavíme novú stavbu tak, aby tu po nás ostala vo vysokej kvalite aj dekády po výstavbe,“ informoval pri odovzdaní staveniska zhotoviteľom primátor mesta Prešov František Oľha.
Nosnú časť nového mosta bude tvoriť monolitická pätrámová železobetónová predpätá doska. Stabilitu celej konštrukcie zabezpečia tri betónové opory, pevne ukotvené do zeme pilótami.
„Takéto riešenie nám umožní postaviť most, ktorý bude spoľahlivý, bezpečný a pripravený zvládnuť aj náročnejšie podmienky v blízkosti vodného toku,“ uviedla riaditeľka spoločnosti SMS Eva Fízeľová. Nová konštrukcia zaobíde bez stredového piliera v koryte Torysy, čo eliminuje riziko zachytávania naplavenín pri povodniach.
Rozšírenie a nové dopravné riešenia
Most bude rozšírený na dva jazdné a jeden odbočovací pruh, pribudne aj svetelná signalizácia na križovatke pri Ulici 17. novembra. Pod mostom bude združený chodník pre cyklistov a peších, rekonštrukcie sa dočká aj existujúca cyklocesta Eurovelo 11.
„Naozaj ide o mimoriadne dielo, ktoré z tejto lokality, kde práve pripravujeme aj celý Všešportový areál, urobí lukratívnu oblasť a hlavne umožní dopravne napojiť všetky športoviska, ktoré v tejto lokalite pripravujeme,“ skonštatoval primátor.
Zmluvné trvanie stavby je 18 mesiacov, zhotoviteľ ale plánuje práce ukončiť už do októbra budúceho roka. „Prvou fázou bude prekládka inžinierskych sietí. Následne by sme chceli zbúrať most a pokračovať vo výstavbe. Cez prázdninové obdobie, keď je doprava menšia, by sa doriešila križovatka Škultétyho a preložilo trolejové vedenie,“ opísal postup prác prevádzkovo-obchodný námestník prešovského závodu spoločnosti Eurovia Patrik Kokavec.
Práce si vyžiadajú úplnú uzávierku mosta a rozsiahle dopravné obmedzenia. Doprava bude presmerovaná na obchádzkové trasy cez Budovateľskú, Pražskú a Ulicu Pod Wilec hôrkou.
Najväčšie komplikácie prídu počas uzáver križovatky
Najväčšie komplikácie očakáva mesto v čase, keď sa bude zdvíhať križovatka pri mestskej hale. „Celková uzávera križovatky 17. novembra bude prebiehať od 1. októbra do 1. novembra. Následne od 1. novembra bude uzavretý celý most, lebo sa budú vykonávať búracie práce. Následne opätovne bude uzavretá križovatka 17. novembra od 1. júla až do 1. septembra 2026, teda v období, keď sa bude celý most dvíhať na pol metra vysoko a je potrebné spraviť aj výškové úpravy križovatky a cesty, ktorá sa napája z Pražskej ulice,“ vysvetlil hlavný inžinier stavby Dominik Kropiľák.
Podľa dopravného analytika Tomáša Burgera ide o kľúčový dopravný uzol, ktorého výluka bude síce náročná, no menej citeľná vďaka tomu, že most je už dlhší čas čiastočne uzatvorený. „Je to kľúčová dopravná stavba v meste Prešov, pretože nám de facto prepája jeden z mestských okruhov a jeho dlhodobá uzávierka z jednej strany spôsobovala problém a odkláňala dopravu na miestne komunikácie,“ skonštatoval Burger.
Zmluvná cena zákazky je viac ako 4,78 milióna eur s DPH. Úspora z verejného obstarávania dosiahla vyše dva milióny eur oproti predpokladanej sume. Mesto financuje stavbu z 10 miliónového úveru, v rámci ktorého plánuje v najbližších dvoch rokoch zrekonštruovať šesť mostov v zlom stave.