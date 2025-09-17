Prešov začal s výstavbou ďalšieho parkoviska, 37 nových miest vznikne pri základnej škole

Mesto Prešov začalo s výstavbou ďalšieho parkoviska na Sídlisku Sekčov. Nové parkovacie plochy vzniknú v areáli Základnej školy Bernolákova na Šoltésovej ulici. Zhotoviteľom stavby je spoločnosť Dinis, s.r.o. Kamenica, ktorá parkovisko vybuduje za viac ako 200-tisíc eur s DPH. Dokončenie je naplánované najneskôr do januára 2026.
Ako informoval hovorca Metského úradu v Prešove Michal Hudák, parkovisko prinesie celkovo 37 nových parkovacích miest, z toho dve budú vyhradené pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu a dve vzniknú ako predpríprava pre nabíjanie elektromobilov. Súčasťou projektu je aj nový chodník a verejné osvetlenie, úprava existujúceho chodníka na bezbariérový a rozšírenie cesty na Šoltésovej ulici.
Banská Bystrica buduje na Radvanskej ulici desiatky parkovacích miest, motoristi už nebudú ohrozovať deti
Dopravným značením sa na upravenej ploche vyznačí ďalších 14 parkovacích miest a jedno miesto pre ŤZP. Ide už o druhé parkovisko na tomto sídlisku, ktoré sa začalo stavať v priebehu jedného mesiaca.
„Projekt parkovacích miest na Šoltésovej je už piate parkovisko, do ktorého sa púšťame v roku 2025. Chcem, aby obyvatelia Prešova cítili, že ich mesto vníma a načúva im pri problémoch s parkovaním na sídliskách, ktoré boli v minulosti husto zastavané a s počtom áut, aký tu máme v súčasnosti, jednoducho projektanti kedysi nerátali. Nastavili sme vysoké tempo a chceme v ňom pokračovať,“ uviedol primátor František Oľha. Mesto v rámci projektu plánuje aj výsadbu 14 stromov a zelene v stredovom páse parkoviska.