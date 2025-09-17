Príprava rekonštrukcie križovatky a mostov v Spišskom Bystrom pokračuje, kraj hľadá dodávateľa

Projekt počíta aj s prvkami zvyšujúcimi bezpečnosť premávky, ako je dopravné značenie či osvetlenie priechodov pre chodcov.
Mária Frisová
Redaktorka regionálnej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Dopravné obmedzenia
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Spišské Bystré Cestná doprava Doprava a infraštruktúra z lokality Spišské Bystré

Príprava prestavby priesečnej križovatky na okružnú v podtatranskej obci Spišské Bystré i rekonštrukcie cesty a dvoch mostov pokračuje. Prešovský samosprávny kraj už hľadá dodávateľa stavebných prác. Ako ďalej vyplýva z oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie, projekt sa týka križovatky ciest III/3074 a III/3075.

Financovanie z eurofondov

Kraj už vlani informoval, že pôjde o investíciu vo výške viac ako 1,7 milióna eur s DPH. Financovať ju bude z eurofondov. Cesta III/3074 sa začína v križovatke s cestou I/66 v susednej obci Hranovnica a končí v križovatke s cestou III/3061 v katastri obce Liptovská Teplička, má viac ako 17 kilometrov. Cesta III/3075 má začiatok v križovatke s cestou I/66 v Poprade a s dĺžkou viac ako 7,6 kilometra sa končí v križovatke v Spišskom Bystrom.

Práve v danom úseku pri bývalom futbalovom ihrisku je naplánovaná výstavba spomínanej okružnej križovatky. Predmetom zákazky je aj úprava vozovky cesty III/3074 v intraviláne a katastri Spišského Bystrého. Jej stavebno-technický stav je podľa sprievodnej správe k projektu nevyhovujúci. Na ceste sa nachádzajú trhliny, výtlky, krajnica je prepadnutá a nevyhovujúce je aj odvodnenie.

Zvýšenie bezpečnosti

Celkovo pôjde o úpravu takmer jedného kilometra cesty. Zároveň prejdú rekonštrukciou aj dva spomínané mosty. Na pláne je tiež výstavba odvodňovacieho žľabu či vzjazdov na pozemky, keďže pozdĺž cesty sa nachádzajú rodinné domy. Zrekonštruujú tiež priepust a vybudujú odvodňovaciu priekopu i chodníky pre peších.

Projekt počíta aj s prvkami zvyšujúcimi bezpečnosť cestnej premávky, ako je dopravné značenie či osvetlenie priechodov pre chodcov. Vybudovanie okružnej križovatky a modernizácia cesty má viesť k zlepšeniu plynulosti a bezpečnosti dopravy v danom úseku. Stavebné práce sú plánované v polovičnom profile. Počas nich tak bude profil dvojpruhovej cesty zúžený o jeden jazdný pruh.

Verejná doprava bude počas trvania prác organizovaná dočasným dopravným značením s využitím svetelnej signalizácie,“ uvádza sa v sprievodnej správe.

Firmy a inštitúcie: PSK Prešovský samosprávny kraj (VÚC)ÚVO Úrad pre verejné obstarávanie

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk