NDS vykoná údržbu tunelov Svrčinovec a Poľana, doprava bude vedená po obchádzkových trasách

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) vykoná počas tretieho septembrového víkendu plánovanú jesennú údržbu tunelov Svrčinovec a Poľana na diaľnici D3. Úsek medzi Svrčinovcom a Skalitým bude úplne uzavretý od piatka 19. septembra od 20:00 do nedele 21. septembra. Údržba, ktorá potrvá 48 hodín, zahŕňa čistenie tunelového ostenia, chodníkov, vozovky a kanalizácie, odborné prehliadky technologického vybavenia a kontrolu informačných systémov.
„Aj počas jesennej údržby pokračujeme v systematickej starostlivosti o tunely a technologickú infraštruktúru na celom území Slovenska. Dôležité je, aby boli zariadenia vždy plne funkčné a bezpečné,“ uviedol podpredseda predstavenstva a prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa.
Počas uzávery bude doprava vedená po obchádzkových trasách. V smere od Čadce do Poľska bude presmerovaná na cestu I/11 smer Český Těšín cez obec Svrčinovec – Zátky. Z diaľnice D3, na výjazde 45 v smere Svrčinovec, Ostrava, sa bude pokračovať po ceste I/11. V opačnom smere z Poľska do Svrčinovca povedie doprava po ceste I/12.