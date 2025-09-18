Diaľničiari vymenia na D1 pred Považskou Bystricou mostný záver, obmedzenia sa dotknú jedného jazdného pruhu

Mostný záver je súčasťou konštrukcie mosta, ktorá umožňuje bezpečný a plynulý prejazd tým, že vyrovnáva pohyby spôsobené teplotnými zmenami.
Ivan Kriššák
Redaktor regionálnej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Národná diaľničná spoločnosť (NDS) začne počas tretieho septembrového víkendu s výmenou mostného záveru na moste diaľnice D1 pred Považskou Bystricou. Práce nad parkoviskom motokrosového areálu odštartujú v piatok 19. septembra a potrvajú necelé dva mesiace.

Ako informovala NDS, obmedzenia sa dotknú iba pravého jazdného pásu v smere na Považskú Bystricu a Žilinu. V prvej fáze budú práce prebiehať v pravom a pripájacom jazdnom pruhu, následne v ľavom pruhu. „Aby bola zabezpečená obojsmerná premávka, doprava bude vedená v pravom jazdnom páse okolo pracoviska a v ľavom jazdnom páse v režime 2+1,“ uviedli diaľničiari.

Mostný záver je súčasťou konštrukcie mosta, ktorá umožňuje bezpečný a plynulý prejazd tým, že vyrovnáva pohyby spôsobené teplotnými zmenami. „Výmena mostného záveru je nevyhnutná pre zachovanie bezpečnosti dopravy a životnosti mostnej konštrukcie. Robíme všetko pre to, aby boli práce zrealizované čo najefektívnejšie a s čo najmenším dopadom na vodičov,“ uviedol podpredseda predstavenstva a prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa.

