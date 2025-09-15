Európsky týždeň mobility prinesie v Prešove bezplatné cestovanie a sprievodné aktivity

Od utorka 16. do pondelka 22. septembra sa uskutoční Európsky týždeň mobility (ETM), ktorý je tento rok zameraný na tému Mobilita pre všetkých. Do iniciatívy sa opäť zapojí mesto Prešov aj Prešovský samosprávny kraj (PSK). Pre obyvateľov budú pripravené viaceré benefity, súťaže a sprievodné aktivity na podporu ekologickej dopravy.
V Prešove budú môcť cestujúci v dňoch 16. – 21. septembra využívať v oboch tarifných pásmach mestskú hromadnú dopravu (MHD) bezplatne na základe platného vodičského preukazu. V pondelok 22. septembra, počas Dňa bez áut, bude cestovanie MHD zadarmo pre všetkých cestujúcich.
Bezplatný cykloservis pred radnicou
Dopravný podnik mesta Prešov navyše ponúkne možnosť získať bezkontaktnú čipovú kartu na MHD bezplatne, ak si cestujúci zakúpi časový predplatný cestovný lístok v minimálnej hodnote 19 eur.
Na Hlavnej ulici pred Mestským úradom v Prešove bude 22. septembra od 12:00 do 18:00 k dispozícii bezplatný cykloservis. Súčasťou ETM budú aj viaceré aktivity v materských a základných školách, ako napríklad jazdy zručnosti na bicykloch a kolobežkách, praktická dopravná výchova, prednášky s príslušníkmi Mestskej polície, výtvarné súťaže či environmentálne projekty.
Bratislava oslávi 130 rokov mestskej dopravy vo veľkom štýle. Do ulíc vyjdú historické električky, trolejbusy aj autobusy
Deti do 12 rokov sa môžu zapojiť do výtvarnej súťaže o rôzne darčeky, v ktorej je úlohou vytvoriť kresbu na tému Cestuj zdravšie vo svojom meste. Kresby vo formáte A3 na šírku alebo A4 na výšku je potrebné odovzdať do schránok na mestskom úrade na Hlavnej ulici alebo v zákazníckom centre dopravného podniku na Weberovej ulici do 15. októbra.
Prešovský a Košický samosprávny kraj v spolupráci s IDS Východ ponúknu východniarom počas ETM možnosť získať dopravnú kartu zadarmo. Kartu si bude možné vybaviť od 16. do 22. septembra v zákazníckych centrách dopravcov, cez mobilnú aplikáciu Ubian alebo e-shop. Podmienkou je dobitie kreditu najmenej za 30 eur alebo zakúpenie mesačného až ročného predplatného lístka.
O dopravné karty je veľký záujem
Ako uviedol predseda PSK Milan Majerský, o dopravné karty zdarma je každoročne veľký záujem. „Radi preto opäť ponúkneme túto možnosť obyvateľom, aby sme podporili cestovanie verejnou dopravou. Cestujúci tak ušetria nielen poplatok za vybavenie dopravnej karty, ale aj pri každej ceste, keďže z dopravnej karty je lístok lacnejší než pri hotovosti,“ skonštatovoval Majerský.
ETM 2025 sa bude niesť v znamení sprístupňovania dopravy pre všetkých, rozvoja verejnej dopravy, cyklotrás a bezpečných priestorov pre chodcov. Zameriavať sa bude aj na predchádzanie tzv. mobilitnej chudobe – situáciám, keď ľudia nemajú cenovo dostupné, geograficky ani prakticky využiteľné možnosti dopravy do práce, školy, k lekárovi či k základným službám.