Modernizácia električkovej trate na sídlisku v Košiciach pokračuje, pribudnú obmedzenia aj zmeny MHD

Práce na modernizácii električkovej trate na sídlisku Nad jazerom pokračujú, od štvrtka 25. septembra prinesú dopravné obmedzenia. Ako informovalo mesto Košice, od štvrtkového rána budú úplne uzavreté tri prejazdy cez električkovú trať, konkrétne v križovatkách Dneperská, Ladožská a Galaktická. Na sídlisko a z neho sa motoristi dostanú cez ostatné prejazdy v križovatkách Rovníková, Raketová a Čingovská.
Uzavretie jazdných pruhov
„Zároveň sa na Slaneckej ceste uzavrie pravý jazdný pruh v smere do centra, v úseku od obratiska Važecká po Levočskú. Tento priestor bude slúžiť pre účely stavby,“ uvádza mesto.
Dopravné obmedzenia sa dotknú aj Galaktickej ulice. Na tej bude pre výkopové a stavebné práce uzavretý jeden jazdný pruh. V oboch smeroch budú motoristi využívať jeden voľný jazdný pruh, dopravu bude riadiť dočasná svetelná signalizácia.
„Cestná svetelná signalizácia (CSS) na celej Slaneckej ceste bude počas uzávery prejazdov v plnej prevádzke. Mesto bude situáciu monitorovať a o prípadných zmenách bude verejnosť informovať,“ priblížila samospráva.
Zvýšená opatrnosť
Na vodičov apeluje, aby sledovali a rešpektovali dočasné dopravné značenie, vyzýva ich na obozretnosť najmä pri prechádzaní cez križovatky. Mesto tiež všetkých účastníkov premávky vyzvalo na ohľaduplnosť a zvýšenú opatrnosť. Zmeny v tejto súvislosti postihnú aj MHD, okrem iného spôsobia presun autobusovej zastávky Važecká.
„Autobusy nebudú v smere do Krásnej zastavovať na zastávke na Važeckej ulici, ale na dočasnej zastávke na Slaneckej ceste, pred odbočkou na ulicu Pri Krásnej. Zastavovať na nej budú linky 19, 28, 52, N7, X a XR2,“ uviedlo mesto Košice. Dodalo, že sa zmení aj trasa autobusovej linky 54. Tá prestane premávať na sídlisko Nad jazerom a v smere na sídlisko KVP po zastávke Bytový podnik mesta Košice bude pokračovať po rýchlostnej ceste.
Zmeny MHD
„Linka bude zastavovať na zastávkach Tepláreň (ako linky 19 a 52) a Bukovecká (pri areáli Dávid na rýchlostnej ceste), následne sa napojí na svoju štandardnú trasu na zastávke VSS, križovatka,“ priblížilo mesto. Upozorňuje ale, že linka 54 nebude obsluhovať zastávku Tepláreň na Bukoveckej ulici, ani zastávky Dneperská a Levočská.
Ide o zastávku Levočská na Slaneckej ceste, v smere na sídlisko KVP. Bližšie informácie sú dostupné na webe Dopravného podniku mesta Košice. Samospráva pripomenula, že pôvodný harmonogram počítal s tým, že prejazdy cez električkovú trať a jeden jazdný pruh na Slaneckej sa uzavrú už počas letných prázdnin.
Práce v plnom prúde
Napokon sa ale mesto vzhľadom na dopravnú situáciu dohodlo so zhotoviteľom na úprave pôvodného harmonogramu a k zavedeniu dopravných obmedzení až po spustení juhovýchodného obchvatu mesta. Ten by mal pomôcť odľahčiť sídlisko aj most VSS od nákladnej a kamiónovej dopravy, motoristom bude k dispozícii od stredy 24. septembra.
Práce na modernizácii električkovej trate na sídlisku Nad jazerom sú v plnom prúde. V súčasnosti zhotoviteľ modernizácie električkovej trate pracuje na rekonštrukcii meniarne, útulku a mosta ponad železničnú trať. Realizované sú aj búracie práce na chodníku od mosta VSS po Levočskú, a tiež na moste ponad Myslavský potok.
„Demontáž koľajového zvršku trate je z väčšej časti hotová. Aby sa mohli odstrániť koľajové zvršky aj v miestach križovatiek, musia sa na etapy uzatvárať prejazdy cez električkovú trať,“ vysvetľuje mesto.
Modernizácia električkovej trate medzi mostom VSS a obratiskom Važecká odštartovala v polovici júla. Zhotoviteľom je konzorcium firiem pod vedením spoločnosti Eurovia SK, spolu so spoločnosťami Elza – Elektromontážny závod Bratislava a GJW Praha. Vo verejnom obstarávaní uspeli s ponukou vo výške necelých 65 miliónov eur. Rekonštrukcia je financovaná z eurofondov, výška nenávratného finančného príspevku z eurofondov môže byť maximálne čosi vyše 77 miliónov eur. Verejnosti by trať mala byť odovzdaná do užívania do konca budúcoročných letných prázdnin.