Metropola východu a jej dopravný podnik si pre obyvateľov v rámci Európskeho týždňa mobility pripravili viaceré aktivity

Mesto Košice a Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) si pre obyvateľov metropoly východu v rámci Európskeho týždňa mobility (ETM) pripravili viaceré aktivity. Je medzi nimi napríklad bezplatné vydávanie čipových kariet, výtvarná súťaž pre deti aj akcia Víkend bez áut na Hlavnej ulici. Záujemcovia sa môžu tešiť aj na Električkovú potulku alebo Cyklodieľňu, kde sa naučia opravovať svojich dvojkolesových tátošov.
Bezkontaktné čipové karty
„Nielen to, ale aj mnoho ďalších zaujímavých a(tra)kcií čaká na všetkých Košičanov alebo návštevníkov mesta, ktorí sa v metropole východu zúčastnia práve prebiehajúceho Európskeho týždňa mobility,“ uviedlo mesto Košice. Doplnilo, že ide o tradičné podujatie, jeho cieľom je podporiť udržateľnú dopravu a motivovať ľudí, aby využívali verejnú dopravu. Samospráva sa doň aj teraz aktívne zapája v spolupráci s DPMK a Integrovaným dopravným systémom (IDS) Východ.
Začína sa Európsky týždeň mobility, Košičania si tak môžu vybaviť čipovú dopravnú kartu bez poplatku
V rámci ETM bude DPMK vo svojich zákazníckych centrách na Bardejovskej a Rooseveltovej až do pondelka 22. septembra, vrátane, za určitých podmienok bezplatne vydávať bezkontaktné čipové karty.
„Cestujúci ich dostanú vtedy, ak splnia nasledovné podmienky: na novovydanú kartu si zakúpia niektorý z predplatných cestovných lístkov na 30, 90, 180 alebo 365 dní alebo si na ňu dobijú kredit v rámci elektronickej peňaženky v hodnote aspoň 30 eur,“ informovalo mesto.
Výtvarná súťaž
Pre deti je zas pripravená výtvarná súťaž Veselý dopravný prostriedok. V rámci nej môžu nakresliť svoju predstavu o verejnej doprave v Košiciach. Súťaží sa v dvoch kategóriách. Jedna je určená pre škôlkarov mladších ako šesť rokov a druhá pre deti do 12 rokov.
„Svoje výtvarné práce na témy ,Mobilita pre všetkých‘, ,Mestská doprava Košice‘, ,Integrovaný dopravný systém Východ‘, ,Zdieľané prostriedky mestskej mobility a verejná doprava‘ môžu účastníci odovzdať do schránok, ktoré sú umiestnené vo vestibule na Magistráte mesta Košice na Tr. SNP 48/A, v zákazníckom centre DPMK na Rooseveltovej ulici a v sídle IDS Východ na Bačíkovej 7 do 31. októbra 2025,“ uviedla samospráva.
Vodičov v Košiciach čakajú nové dopravné obmedzenia, začína sa oprava Cintorínskej ulice – FOTO
Doplnila, že výkresy musia byť v rozmere A3 na šírku alebo A4 na výšku, a musia obsahovať meno a vek autora, a tiež telefónne číslo a e-mail zákonného zástupcu alebo školy. V každej kategórii budú traja účastníci odmenení zaujímavými cenami.
Víkend bez áut
Do nedele tiež prebieha akcia Víkend bez áut na Hlavnej ulici. V piatok večer o 19:00 je pripravená tradičná hromadná cyklojazda mestom „Svetielkový Critical Mass“, ktorej cieľom je upozorniť na to, že cyklisti patria na cesty tak, ako autá. „Témou je svetielková jazda – prines si čo najviac svetielok, nech spolu rozžiarime ulice Košíc. Štartujeme na parkovisku medzi Hiltonom a Dargovom za naložením DJ-om na nákladnom bicykli a cieľom je Cyklokuchyňa Košice, kde nás čaká hudba, jedlo aj dobrá nálada. Jazdou chceme vyslať jasný signál, že Košice potrebujú bezpečnejšie a priateľskejšie ulice pre všetkých,“ ozrejmilo mesto Košice.
Viaceré mestá v Trnavskom kraji podporia Európsky týždeň mobility, v Hlohovci bude celý týždeň MHD zadarmo
Sobota od 9:00 až do 19:00 na Hlavnej ulici pri OD Dargov tiež prinesie bohatý program. Od 11:00 do 17:00 bude napríklad pripravený Pop-up bus, kde budú premietané rôzne filmy o udržateľnej mestskej mobilite, verejných priestoroch i rozvoji mesta, a to v autobuse DPMK.
Výstava autobusov
Návštevníctvo sa môže tešiť aj na výstavu autobusov, dotazníkový prieskum o Námestí osloboditeľov či jazdu historickou električkou, ktorá bude premávať na linke číslo 6, medzi Havlíčkovou a Staničným námestím, a to v čase od 12:00 do 18:00. Pripravená je aj Električková potulka, ktorá sa začne o 10:00 na zastávke Námestie osloboditeľov pred OD Dargov v smere k Domu umenia.
Európsky týždeň mobility prinesie v Prešove bezplatné cestovanie a sprievodné aktivity
„DPMK v spolupráci s Mestom Košice pripravil komentovanú jazdu električkou aj na miesta, kam sa bežný cestujúci nedostane,“ ozrejmila samospráva. Nachystaná bude aj Cyklokuchyňa Košice, ktorá záujemcov naučí opravovať bicykle, a mnoho ďalších aktivít. Pop-up bus, výstava autobusov, Cyklokuchyňa či dotazníkový prieskum o Námestí osloboditeľov budú pripravené na Hlavnej ulici pri OD Dargov aj v nedeľu 21. septembra. O 10:00 záujemcov čaká Autobusová potulka, ktorá odštartuje o 10:00 na zastávke Námestie osloboditeľov pred OD Dargov v smere na Dom umenia. Počas komentovanej jazdy autobusom sa dostanú na viaceré zaujímavé miesta.