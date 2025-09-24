Košický obchvat je sprístupnený motoristom, cesta bude oslobodená od poplatkov

Motoristi od stredajšieho večera môžu využívať nový, viac ako 14-kilometrový úsek rýchlostnej cesty Košice, Šaca – Košické Oľšany, II. úsek. Novootvorený ťah má odľahčiť mesto od tisícov áut denne a zároveň uľahčiť tranzitnú dopravu. Cesta bude pre osobné vozidlá oslobodená od diaľničných poplatkov.
Novootvorený úsek rýchlostnej cesty je najväčšou infraštruktúrnou investíciou v košickom regióne od čias otvorenia prihraničnej rýchlostnej cesty R4 a neďalekej diaľnice D1. Spája práve oba ťahy a umožňuje úplne obísť mesto po juhovýchodnej strane. Tranzitujúci motoristi sa tak preradia z diaľnice D1 na R4 v smere na Maďarsko alebo naopak z Maďarska v smere na Prešov.
Nová éra
„Týmto dňom začína nová éra v živote Košičanov, pretože tento obchvat by mal zo dňa na deň odťažiť z mesta tisíce áut. Aj tento obchvat, tak ako sme to nastavili v minulom roku, bude oslobodený od diaľničnej známky pre osobné autá. Týmto motivujeme vodičov, aby používali obchvat a nechodili cez centrum mesta,“ povedal minister dopravy SR Jozef Ráž.
Slovenská správa ciest obstaráva dopravné značenie a zariadenia za viac ako 8,2 milióna eur bez DPH
Obchvat sa začína v križovatke Košice, juh a končí v križovatke Hrašovík, kde sa napája na R4 a diaľnicu D1. Očakáva sa, že tranzitná doprava sa presunie z cesty I/16 a mosta VSS, kde denne jazdí 40- až 50-tisíc vozidiel.
„Obchvat výrazne odľahčí najviac exponované cesty v Košiciach najmä od nákladnej, tranzitnej dopravy. Keď dostaviame aj ukončenie obchvatu v rámci prvého úseku, tak to bude mať absolútny prínos,“ uviedol predseda predstavenstva a generálny riaditeľ NDSFilip Macháček. Konkretizoval, že menej áut bude v oblastiach ako privádzač Zelený dvor, Prešovská cesta, ulica Osloboditeľov, Južné nábrežie, križovatka VSS, kde sú aktuálne dopravné zápchy bežnou súčasťou.
Tri roky prác
„Košice čakali na tento obchvat, aj keď samozrejme ešte máme nejakú cestu pred sebou. Na dennej báze máme nehody na týchto zložitých uzloch a ja sa nádejám, že práve nehody, ktoré spôsobujú v meste Košice kolaps, a že ranná špička je problémová, by sa mali vytratiť,“ zdôraznil primátor mesta Košice Jaroslav Polaček. Zmluvná cena výstavby bola 132 miliónov eur. Projekt bol z 85 percent financovaný zo zdrojov Európskej únie v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra a Programu Slovensko.
Metropola východu a jej dopravný podnik si pre obyvateľov v rámci Európskeho týždňa mobility pripravili viaceré aktivity
„Máme za sebou tri roky intenzívnej práce. Stavbu sme začali v marci 2022. Je to 14,2 kilometra trasy s troma miestami napojenia na Košice, čiže tri mimoúrovňové križovatky, obojstranné odpočívadlo Valaliky. Stavba je ekologická a moderná. Máme tu 20 kilometrov betónových zvodidiel, 27 kilometrov oceľových zvodidiel, 7,2 kilometra protihlukových stien, vysadených 650 stromov, 80-tisíc kríkov a ďalšie ekologické opatrenia,“ prezradil generálny riaditeľ zhotoviteľa stavby, spoločnosti Eurovia SK, Róbert Šinály.
Súčasť trasy Via Carpatia
Po spustení sa rýchlostná cesta premenuje z doterajšej R2 na R4 a stane sa tiež súčasťou medzinárodnej trasy Via Carpatia, ktorá vedie z Grécka až do Litvy. Pôvodne mal byť úsek stavaný v celku ako R2 Šaca – Košické Oľšany. Neskôr sa stavba rozdelila. Prvý úsek však bude naďalej označený ako R2.
Časť R2 pri Košiciach sa zmení na R4, ako prví si ju však otestujú bežci - VIDEO
„Momentálne sme v rámci prvého úseku v procese vydania stavebného povolenia u nás na ministerstve. Stále nemáme všetky podklady, aby sme mohli vypísať verejné obstarávanie, ktoré bude nasledovať. V budúcom roku ešte s výstavbou nepočítame,“ dodal minister Ráž.