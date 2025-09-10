V Košiciach sa začína s opravou cesty a chodníkov za štadiónom, práce prinesú dopravné obmedzenia

Začína sa súvislá oprava cesty a chodníkov za štadiónom v košickej mestskej časti Sever. Ako informovalo mesto Košice, stavebné práce potrvajú do konca novembra a budú rozdelené do štyroch etáp. Motoristov čakajú dopravné obmedzenia.
„V úvodnej etape bude až do 22. septembra uzavretý zhruba 100-metrový úsek od križovatky s Kavečianskou cestou až po Za štadiónom 12. V nasledujúcej etape nebude možné medzi 22. septembrom až 15. októbrom prejsť ďalším úsekom od Za štadiónom 12 až po križovatku s Turistickou ulicou,“ priblížilo mesto.
Medzi 15. októbrom a 25. novembrom budú prebiehať etapy 3a a 3b. V rámci nich bude zjednosmernený úsek od križovatky Čermeľská cesta po križovatku s Turistickou ulicou. V praxi to bude znamenať, že z Turistickej nebude možné odbočiť na Čermeľskú cestu.
„Po skončení týchto etáp dôjde v závere novembra k 24-hodinovej uzávierke celej ulice Za štadiónom, počas ktorej pribudne na cestu posledná vrstva asfaltu,“ avizuje samospráva. Na dopravné obmedzenia bude upozorňovať dočasné dopravné značenie. Obyvateľstvo blízkych domov bude môcť počas uzávery využívať parkovacie miesta, ktoré sa nachádzajú na ploche medzi križovatkou s Turistickou a Čermeľskou cestou. Existujúci chodník uzavretý nebude, chodci ho naďalej budú môcť využívať.
„Počas súvislej opravy ciest a chodníkov na ulici za Štadiónom žiadame všetkých účastníkov cestnej premávky o ohľaduplnosť a rešpektovanie dočasného dopravného značenia,“ uzavrelo mesto.