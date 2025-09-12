Časť R2 pri Košiciach sa zmení na R4, ako prví si ju však otestujú bežci - VIDEO

Nový úsek rýchlostnej cesty pri Košiciach sa už pripravuje na svoje otvorenie. Jeho slávnostné spustenie je plánované o necelé dva týždne. Ešte predtým ako sa na novom úseku cesty objavia prvé autá, dostane príležitosť vyskúšať si košický obchvat aj široká verejnosť.
Tá si na ňom bude môcť súťažne zabehať. Novovybudovaný úsek, doposiaľ označovaný ako R2, však čoskoro premenujú a stane sa z neho R4-ka.
Akcia pre bežcov
Ako avizuje ministerstvo dopravy, sprevádzkovanie 14,3-kilometrového úseku Šaca – Košické Oľšany, II. etapa je naplánované na stredu 24. septembra. Ešte predtým, v nedeľu 21. septembra, si ho bude môcť vyskúšať aj verejnosť v rámci organizovaného podujatia. Na novej komunikácii sa uskutoční päťkilometrový beh formou časovky.
Bežci od 10 rokov budú môcť štartovať kedykoľvek v čase od 13:00 do 15:00. Účasť je bezplatná, registrácia prebieha online do 19. septembra. Kapacita je obmedzená na 500 miest, v prípade voľných kapacít bude možná registrácia aj na mieste. Štart samotnej akcie je plánovaný od 12:00 na odpočívadle Valaliky.
„Na svoje si prídu aj deti. Bude tam maľovanie na tvár, maskoti, kúzelníci s balónmi, výstava stavebnej techniky a diaľničnej patroly,“ uviedol minister dopravy Jozef Ráž.
Úsek odľahčí Košice a okolité obce
Nový úsek sa stane súčasťou juhovýchodného obchvatu Košíc a napojí sa na diaľnicu D1 Budimír – Bidovce. Zároveň bude aj súčasťou medzinárodného koridoru Via Carpatia. Cieľom stavby je odľahčiť Košice a okolité obce od tranzitnej dopravy, ktorá v súčasnosti prechádza mestom a negatívne vplýva na životné prostredie.
Vyše 14-kilometrový úsek rýchlostnej cesty začína v križovatke Košice – Juh, kde sa pripája na existujúcu R4 Košice – Milhosť, a končí napojením na D1 pri Košických Oľšanoch. Súčasťou stavby je aj odpočívadlo Valaliky, mimoúrovňová križovatka Košice – Juh, novovybudovaná križovatka Krásna a križovatka Hrašovík.
Na stavbe je okrem troch križovatiek 13 mostných objektov, 7,2 kilometra protihlukových stien a vykonalo sa 52 preložiek inžinierskych sietí. Stavba začala, po podpise zmluvy so spoločnosťou Eurovia so sumou 132,6 milióna eur, v marci 2022. Predpokladaná lehota výstavby bola tri roky, no predĺžil ju nutný rozsiahlejší archeologický prieskum. Stavba mala medzičasom zdražieť asi o 20 miliónov eur.
Úsek sa označí ako R4
Ako potvrdil komunikačný tím NDS, hoci sa projekt počas výstavby označoval ako R2, po dokončení a aktualizácii dopravného značenia bude definitívne označený ako R4.
„Označenie pramenilo z toho, že pôvodne sa plánovala výstavba v celku. Neskôr sa projekt rozdelil na prvý a druhý úsek. Druhý úsek bude teda po aktualizácii značenia označený ako R4,“ vysvetlila NDS s tým, že prvý úsek bude aj naďalej označený ako R2.
Prvý úsek R2 medzi Šacou a Haniskou, s dĺžkou 6,8 kilometrov, sa priamo napojí na už vystavaný druhý úsek. „R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany, I. úsek je v súčasnosti v pokročilej fáze príprav,“ dodali diaľničiari pre agentúru SITA.