Mesto Košice reaguje na zvýšený počet cestujúcich, linka číslo 19 bude mať nové posilové spoje

Cieľom je tiež zvýšiť komfort cestovania.
Katarína Lörincová
Redaktorka domácej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Nové autobusy v Košiciach
Foto: archívne, SITA/Ivan Fleischer
Košice Cestná doprava Regionálne správy z lokality Košice

Od pondelka 22. septembra pribudnú na autobusovej linke č. 19 dva posilové spoje. Ako informoval Dopravný podnik mesta Košice (DPMK), k posilneniu ranných spojov na tejto linke pristúpil z dôvodu zvýšeného počtu cestujúcich po začatí modernizácie električkovej trate na Slaneckej ceste. Cieľom je tiež zvýšiť komfort cestovania.

„Spoje budú premávať počas pracovných dní na skrátenej trase od zastávky Bukovecká po zastávku Nová nemocnica,“ uvádza DPMK. Jeden bude zo zastávky Bukovecká odchádzať o 7:01, druhý o 7:21. „Dopravný podnik mesta Košice bude situáciu naďalej monitorovať a podľa potreby upravovať cestovné poriadky tak, aby čo najviac vyhovovali požiadavkám cestujúcich,“ uzavrel prepravca.

Firmy a inštitúcie: DPMK Dopravný podnik mesta Košice
Okruhy tém: Cestujúci Posilové autobusy

