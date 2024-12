Z Bratislavy priamo na Kubu, prví dovolenkári odleteli v utorok s dopravcom World2Fly

Týždeň pred Vianocami bol z Letiska M. R. Štefánika vypravený historicky prvý priamy let na Kubu, do destinácie Holguín. Prvých dovolenkárov z Bratislavy do karibskej oblasti Holguín v utorok prepravil Airbus A330 španielskeho dopravcu World2Fly.

„Kuba je doplnkom do našej ponuky exotických destinácií, ktoré počas zimy ponúkame klientom s odletom z Bratislavy. Do Dominikánskej republiky sme vypravili prvé lety koncom októbra, do Vietnamu v novembri a vo vianočnom a novoročnom období rozširujeme ponuku aj o priame lety z Bratislavy na Kubu,“ informoval Marcel Siekel, riaditeľ cestovnej kancelárie DER Touristik SK.

Do destinácie Holguín dopravil cestujúcich Airbus A330 s kapacitou 285 miest, z toho 30 v biznis triede. „Ponuka zimných exotických dovoleniek s odletom z Bratislavy je tento rok historicky najširšia – lieta sa až do 12 exotických krajín. Sme radi, že cestovné kancelárie Fischer a Kartágo zo skupiny Der Touristik zaradili do svojej ponuky aj priame lety z Bratislavy na Kubu, čím ešte rozšírili ponuku pre slovenských dovolenkárov,“ povedal riaditeľ Letiska M. R. Štefánika Dušan Novota.