Letiská v Kodani a Osle museli odkloniť lety, dôvodom boli drony vo vzdušnom priestore

Polícia vyšetruje pôvod neidentifikovaných dronov, ktoré spôsobili uzavretie letísk a narušenie letovej prevádzky.
Ladislav Hribik
Zástupca šéfredaktora
2 min. čítania
Drone approaching the airport control tower
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Európa Letectvo Nezaradené z lokality Európa

Letiská v Kodani a Osle museli v utorok odkloniť lety po tom, čo neidentifikované drony v ich vzdušnom priestore spôsobili uzavretie letísk a narušenie letovej prevádzky. Po niekoľkých hodinách však prevádzku obnovili.

V Kodani polícia uviedla, že niekoľko veľkých dronov, ktoré boli pozorované nad letiskom počas niekoľkých hodín v pondelok večer, nakoniec samovoľne odleteli. „Drony zmizli a letisko je opäť otvorené,“ povedal zástupca policajného inšpektora Jakob Hansen. Dodal, že drony nezostrelili.

Polícia spolupracuje s dánskou armádou a spravodajskými službami na zistení pôvodu dronov. Hansen tiež uviedol, že polícia spolupracuje s kolegami v nórskom Osle, kde podobné spozorovania dronov tiež viedli k uzavretiu letiska na niekoľko hodín.

Hovorkyňa letiska v Osle Monica Fastingová informovala, že letisko bolo znovu otvorené okolo 3:15 ráno miestneho času. Počas uzávierok boli lety presmerované do blízkych destinácií, pričom úrady očakávajú, že niektoré oneskorenia a narušenia budú pokračovať aj v utorok.

Tieto incidenty prišli po tom, čo vlády Poľska, Estónska a Rumunska tento mesiac obvinili Rusko z narušenia ich vzdušného priestoru, čo však Moskva odmietla.

Dánsky policajný vyšetrovateľ Jens Jespersen uviedol, že hoci nie je známe, kto je zodpovedný za lietanie dronov nad letiskom v Kodani, ich počet, veľkosť, letové vzorce a čas strávený nad letiskom naznačujú, že ide o schopného aktéra. „Neviem však, kto to je,“ dodal Jespersen.

Uzavretie letiska v Kodani trvalo niekoľko hodín a spôsobilo početné meškania a komplikácie pre približne 20-tisíc cestujúcich.

Okruhy tém: Drony európska bezpečnosť Kodaň Letiská narušenie vzdušného priestoru Osló ruské hrozby
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk