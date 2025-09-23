Letiská v Kodani a Osle museli odkloniť lety, dôvodom boli drony vo vzdušnom priestore

Letiská v Kodani a Osle museli v utorok odkloniť lety po tom, čo neidentifikované drony v ich vzdušnom priestore spôsobili uzavretie letísk a narušenie letovej prevádzky. Po niekoľkých hodinách však prevádzku obnovili.
V Kodani polícia uviedla, že niekoľko veľkých dronov, ktoré boli pozorované nad letiskom počas niekoľkých hodín v pondelok večer, nakoniec samovoľne odleteli. „Drony zmizli a letisko je opäť otvorené,“ povedal zástupca policajného inšpektora Jakob Hansen. Dodal, že drony nezostrelili.
Polícia spolupracuje s dánskou armádou a spravodajskými službami na zistení pôvodu dronov. Hansen tiež uviedol, že polícia spolupracuje s kolegami v nórskom Osle, kde podobné spozorovania dronov tiež viedli k uzavretiu letiska na niekoľko hodín.
Hovorkyňa letiska v Osle Monica Fastingová informovala, že letisko bolo znovu otvorené okolo 3:15 ráno miestneho času. Počas uzávierok boli lety presmerované do blízkych destinácií, pričom úrady očakávajú, že niektoré oneskorenia a narušenia budú pokračovať aj v utorok.
Tieto incidenty prišli po tom, čo vlády Poľska, Estónska a Rumunska tento mesiac obvinili Rusko z narušenia ich vzdušného priestoru, čo však Moskva odmietla.
Dánsky policajný vyšetrovateľ Jens Jespersen uviedol, že hoci nie je známe, kto je zodpovedný za lietanie dronov nad letiskom v Kodani, ich počet, veľkosť, letové vzorce a čas strávený nad letiskom naznačujú, že ide o schopného aktéra. „Neviem však, kto to je,“ dodal Jespersen.
Uzavretie letiska v Kodani trvalo niekoľko hodín a spôsobilo početné meškania a komplikácie pre približne 20-tisíc cestujúcich.