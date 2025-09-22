Maďarsko a Slovensko neboli pozvané na stretnutie EÚ o „ochrannom vale proti dronom“

Videokonferencia sa uskutoční v piatok 26. septembra a zúčastní sa na nej sedem štátov EÚ nachádzajúcich sa na východe bloku.
Ladislav Hribik
Zástupca šéfredaktora
Drone monitoring barbed wire fence on state border or restricted area.
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Zástupcovia Maďarska a Slovenska sa nezúčastnia na videokonferencii o vytvorení „ochranného valu proti dronom“ na východnej hranici Európskej únie, ktorú zvolal eurokomisár pre obranu Andrius Kubilius.

Korešpondentovi webu eurointegration.com.ua v Bruseli to povedal hovorca Európskej komisie Thomas Rainier.

Maďarsko a Slovensko nebudú prítomné na diskusii o „ochrannom vale proti dronom“, ktorý chce EÚ vytvoriť. „V skutočnosti, (Maďarsko a Slovensko nebudú prítomné) v tejto počiatočnej fáze rokovaní,“ povedal Rainier.

Poznamenal, že videokonferencia sa uskutoční v piatok 26. septembra a zúčastní sa na nej sedem štátov EÚ nachádzajúcich sa na východe bloku – Estónsko, Lotyšsko, Litva, Fínsko, Poľsko, Rumunsko a Bulharsko. Pozvánka na účasť bola zaslaná aj Ukrajine.

„Určite nevylučujeme ďalšie konzultácie v potenciálne širšom formáte. Zatiaľ sa však na nich zúčastní iba týchto sedem krajín v prvej línii a, samozrejme, Ukrajina,“ dodal hovorca EÚ.

Rainier objasnil, že stretnutie nadväzuje na vyhlásenie predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej v jej prejave o stave Únie týkajúce sa potreby vytvorenia „ochranného valu proti dronom“ po nedávnych incidentoch v Rumunsku a Poľsku.

Firmy a inštitúcie: EU Európska únia
Okruhy tém: európska bezpečnosť ruské hrozby
