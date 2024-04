Letecké spoločnosti čelia veľkej výzve. Budú musieť prijať státisíce nových pilotov, mnohí odchádzajú na dôchodok

Letecký priemysel čelí veľkej výzve, pretože záujem o pilotov rastie. Medzinárodná asociácia leteckých dopravcov (IATA) odhaduje, že letecké spoločnosti budú musieť v priebehu nasledujúcich dvoch desaťročí prijať 500-tisíc až 600-tisíc nových pilotov.

Regionálne letecké spoločnosti sú v mimoriadne zložitej situácii, keďže čoraz viac pilotov odchádza do predčasného dôchodku. Skupina Avia Solutions Group so sídlom v írskom Dubline, najväčší svetový poskytovateľ ACMI služieb, zameraných na prenájom lietadiel s posádkou, vrátane údržby a poistenia, v pondelok informovala, že prichádza s tréningovým programom pre pilotov so zárukou zamestnania.

Program Pilot Runway

Prostredníctvom dcérskej firmy BAA Training chce vyškoliť v programe Pilot Runway ročne dvesto nových pilotov. Program predpokladá globálnu expanziu a rast skupiny, bude prebiehať v partnerstve so spoločnosťami skupiny, počnúc slovenským Air Explore či litovským Avion Express.

Generálny riaditeľ Avia Solutions Group Jonas Janukenas uviedol, že nový program bude najskôr slúžiť potrebám v samotnej skupine: „Keďže sme najväčší poskytovateľ služieb ACMI, každý nárast rozšírenia zvyšuje náš dopyt po kvalifikovaných pilotoch. Program, ktorý sme spustili, je zameraný na výcvik pilotov nielen na externé účely, ale predovšetkým na uspokojenie potrieb leteckých spoločností prevádzkovaných našou skupinou,“ priblížil Jonas Janukenas. Program Pilot Runway prinesie do sveta letectva veľké zmeny.

„Vytvorí rovnaké podmienky pre ľudí, ktorí snívajú o tom, že sa stanú pilotmi, čo uľahčuje začatie ich vzdelávania bez toho, aby sa museli starať o financovanie,“ podotkol generálny riaditeľ BAA Training Marijus Ravoitis. Program podľa neho tiež poskytne leteckým spoločnostiam stály prísun nových pilotov.

Celosvetovo uznávaná pilotná licencia

Študenti programu Pilot Runway získajú celosvetovo uznávanú pilotnú licenciu EASA platnú v Európe aj mimo nej. Zaručia sa im aj pracovné miesta v jednej z najväčších leteckých spoločností ACMI, ktoré prevádzkuje Avia Solutions Group. Nádejní piloti sa budú pripravovať na školách BAA Training, ktorá zabezpečuje komplexný letecký výcvik pilotov na viacerých miestach napríklad v Španielsku, Litve, vo Francúzsku či Vietname.

Spomínaný AirExplore, ako člen Avia Solutions Group, sa zameriava najmä na prenájom pasažierskych a nákladných lietadiel s posádkou, ako aj na údržbu lietadiel a poistenie. Najnovšie rozšíril svoju flotilu o dve nové lietadla typu Boeing 737-800 – jedno pasažierske s imatrikulačnou značkou OM-OEX a jedno nákladné s imatrikulačnou značkou OM-EDG. Oba stroje podľa spoločnosti značne rozšíria jej prevádzkové možnosti.

„Veľkosť flotily AirExplore sa týmto prírastkom navýšila na 12 lietadiel, čo je jasným ukazovateľom rastu a rozvoja spoločnosti,“ oznámil na svojom portáli AirExplore.