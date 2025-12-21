Košickú MHD čakajú počas Vianoc a Nového roka viaceré zmeny, DPMK zverejnil podrobnosti

Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) upozorňuje na zmeny v MHD počas vianočných aj novoročných sviatkov. Ako DPMK pripomenul na sociálnej sieti, obdobie školských prázdnin potrvá od 22. decembra 2025 do 7. januára 2026, počas pracovných dní bude MHD premávať podľa prázdninových cestovných poriadkov.
Školské linky a spoje budú zrušené
„Školské linky a školské spoje nebudú premávať. Spoje pre Technickú univerzitu na linke R4 nebudú premávať,“ uviedol DPMK. Upozornil tiež, že ani linky 11, 20, 25, 26P a 29 nebudú vykonávať zachádzky ku školám.
Na Štedrý deň, teda 24. decembra, bude premávka organizovaná ako v sobotu. Dopravný podnik avizuje, že väčšina denných liniek ukončí premávku približne o 18:00. Detaily skrátenia premávky možno nájsť na sociálnych sieťach DPMK. Prepravca uviedol, že po 13:00 bude linka 10 premávať iba po Luník VIII.
Vianočné sviatky a Silvester
Počas 1. a 2. sviatku vianočného (25. a 26. december 2025) bude premávka MHD organizovaná ako v sobotu. V posledný deň tohto roka 31. decembra 2025 budú spoje MHD premávať podľa prázdninových cestovných poriadkov. Nočné linky N1 až N7 nebudú posilnené. Na Nový rok 1. január 2026 bude premávka organizovaná ako v nedeľu.
„V uvedenom období dôjde aj k obmedzeniam na linkách 10 a 38 v súvislosti s upravenými otváracími hodinami OC Optima a pracovným režimom v priemyselnom parku pri letisku,“ upozornil na záver DPMK.