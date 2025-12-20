Modernizácia vozidiel a služieb prináša výsledky, Arriva hlási nárast cestujúcich

Autobusový dopravca Arriva zaznamenal v prvých troch štvrťrokoch tohto roka nárast počtu cestujúcich najmä v Bratislavskom kraji a vo viacerých regionálnych mestách. V Bratislavskom kraji vzrástol počet prepravených osôb o šesť percent, v Liptovskom Mikuláši o tri percentá a v mestách Nové Zámky a Dolný Kubín o dve percentá.
V Trnavskom kraji eviduje Arriva nárast o jedno percento. V ďalších 14 mestách a troch krajoch ostal počet cestujúcich porovnateľný s vlaňajškom.
Investície a spokojnosť cestujúcich
Podľa dopravcu sú rastúce počty cestujúcich aj výsledkom systematických investícií do modernizácie vozidiel, infraštruktúry a služieb. Dopravca už šiesty rok pokračuje aj v rozsiahlom prieskume spokojnosti cestujúcich. Tí hodnotia kvalitu autobusov, dostupnosť informácií, presnosť spojov, čistotu, ako aj správanie vodičov.
Dotazník je v tomto roku možné vyplniť online do 22. decembra na webovej stránke spoločnosti. „Vďaka prieskumu sa dozvedáme, čo cestujúci oceňujú a kde sa môžeme ďalej zlepšovať – či už ide o presnosť spojov, čistotu autobusov alebo komfort počas jazdy,“ uviedla riaditeľka pre obchod a komunikáciu spoločnosti na Slovensku Petra Helecz.
Výsledky minuloročného prieskumu
Do minuloročného prieskumu dopravcu, ktorý pôsobí v Bratislavskom, Trnavskom, Nitrianskom, Košickom a Žilinskom kraji, sa zapojilo viac ako 4 000 cestujúcich. Za najdôležitejšie faktory pri rozhodovaní o využívaní verejnej dopravy označili spoľahlivosť (63 percent), čistotu a pohodlie (44 percent), krátku čakaciu dobu (44 percent) a cenovú dostupnosť (42 percent).
Arriva tiež pravidelne oslovuje objednávateľov verejnej dopravy, ktorými sú mestá a vyššie územné celky, aby získala spätnú väzbu na poskytované služby. „Vďaka takto získanej spätnej väzbe sme napríklad zaviedli taktovú dopravu v Nitrianskom kraji, dopravu na zavolanie v Trnavskom kraji a bezplatné cestovanie žiakov na vyučovanie vo viacerých mestách,“ doplnila Helecz.