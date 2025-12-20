Beliansky expres vyrazí na trať aj túto zimu, vlak z Popradu do Muszyny obľubujú Slováci aj Poliaci

Obľúbené sezónne železničné spojenie Popradu s poľskou Muszynou bude fungovať aj počas tejto zimy. Beliansky expres vyrazí na trať 27. decembra, premávať bude každú sobotu a nedeľu do 22. februára 2026. Informovala o tom hovorkyňa Prešovského samosprávneho krajaDaša Jeleňová, podľa ktorej si toto spojenie za uplynulé roky získalo priazeň slovenských aj poľských turistov.
Slováci sa môžu podľa Jeleňovej vybrať za poľskými kúpeľmi či zimnou atmosférou Muszyny, poľskí návštevníci zase za krásami podtatranského regiónu. „Beliansky expres ponúka nielen komfortnú a ekologickú formu dopravy, ale aj možnosť objaviť atraktívne miesta po oboch stranách hranice, bez stresu z parkovania či dlhého šoférovania,“ uviedla.
Cestovný poriadok je nastavený tak, aby umožňoval návrat aj v ten istý deň. Z Popradu vyráža vlak o 7:29 a 15:29, do Muszyny prichádza o 9:10 a 17:10. Opačným smerom odchádza z Muszyny o 10:00 a 18:00, s príchodom do Popradu o 11:40 a 19:40.
„Počas jazdy vlak zastavuje aj v ďalších zaujímavých lokalitách, ako sú Studený Potok, Kežmarok, Spišská Belá, Podolínec, Stará Ľubovňa a Plaveč,“ ozrejmila hovorkyňa kraja. Vlak zároveň nadväzuje na spojenia do Krynice a prvý ranný spoj z Popradu umožňuje aj prestup v Muszyne na vlak o 10:36 smerom do Krakova. Deti do šiestich rokov cestujú v sprievode dospelého bezplatne.