Vianočné sviatky prinesú zmeny v cestovnom poriadku, upozorňuje cestujúcich Dopravný podnik Bratislava

Blížiace sa zimné prázdniny a vianočné sviatky prinesú zmeny v premávke mestskej hromadnej dopravy (MHD) v Bratislave. Ako informoval hovorca Dopravného podniku Bratislava (DPB)Jozef Vozár, prevádzku prispôsobia zmenenému dopytu cestujúcich. „Medzi Vianocami a Silvestrom sa zároveň v hudobnej vianočnej električke uskutoční špeciálny DJ set,“ uviedol.
Zmeny v cestovnom poriadku
Od pondelka 22. decembra do stredy 7. januára 2026 budú z dôvodu vianočných školských prázdnin linky MHD v pracovných dňoch premávať podľa cestovných poriadkov platných pre pracovné dni – školské prázdniny. „V prípade priaznivých podmienok pre zimné športy vypraví DPB počas prázdninových či voľných dní linku 144, ktorá ponúkne pohodlné spojenie na trase Koliba – Kamzík,“ dodal hovorca.
Do ulíc Bratislavy vypravili vianočnú flotilu, cestujúci si v električke vypočujú minikoncerty
V stredu 24. decembra (Štedrý deň) budú všetky linky MHD premávať podľa víkendových cestovných poriadkov. Vianočná električka v tento deň premávať nebude, linka 69 vykoná posledný odchod po 12:00. Premávka denných liniek bude postupne ukončená po 17:00, od 18:00 sa začne premávka nočných liniek. Tie budú v čase od 18:00 do 23:30 premávať v posilnenom intervale, každých 30 minút.
Pripravuje sa aj koncert
Počas prvého a druhého sviatku vianočného budú všetky linky MHD premávať podľa víkendových cestovných poriadkov. Linka 69 nebude premávať.
Na nedeľu 28. decembra pripravuje DPB v hudobnej vianočnej električke špeciálny DJ set Otca Mirca, ktorý symbolicky naladí cestujúcich z vianočnej atmosféry na blížiaci sa Silvester.
„Pôjde o posledný dobročinný koncert v električke, z ktorého výťažok venuje DPB v plnej výške Centru sociálnych služieb Javorinská,“ priblížil hovorca. Ako dodal, predchádzajúce koncerty Ženského speváckeho zboru Canens a Kataríny Koščovej s Danielom Špinerom priniesli cestujúcim výnimočné hudobné zážitky a silné emotívne momenty.