Cestovanie v Bratislavskom kraji ovplyvnia sviatky aj prázdniny, doprava pôjde v upravenom režime

Od pondelka 22. decembra až do 7. januára bude najmä s ohľadom na školské prázdniny na linkách v rámci IDS BK upravená prevádzka.
Dopravcovia v Integrovanom dopravnom systéme v Bratislavskom kraji (IDS BK) budú počas vianočných sviatkov a prázdnin premávať v upravenom režime. Ako informuje hovorkyňa Bratislavskej integrovanej dopravy (BID) Eva Vozárová, na Štedrý deň denné spoje postupne ukončia premávku medzi 16:00 a 18:00. Na Silvestra bude MHD posilnená, pričom denné regionálne autobusy a vlaky budú premávku postupne ukončovať medzi 20:00 a 22:00.

Od pondelka 22. decembra až do 7. januára bude najmä s ohľadom na školské prázdniny na linkách v rámci IDS BK upravená prevádzka. „Počas pracovných dní budú dopravcovia premávať v režime pracovný deň – školské prázdniny,“ priblížila Vozárová. Počas celozávodnej dovolenky vo Volkswagene od 22. decembra do 6. januára nebudú premávať linky 25, 26 a 92. Obmedzená bude aj premávka linky 69 a vysokoškolských liniek 87, 184, 131, 31 a 39.

Podrobné informácie o cestovaní v IDS BK počas vianočných prázdnin a sviatkov vrátane zoznamu posledných regionálnych autobusových spojov a vlakov na Vianoce a Silvestra nájdu cestujúci na www.idsbk.sk.

