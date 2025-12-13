Košické letisko dosiahlo významný míľnik, privítalo jubilejného 800-tisíceho cestujúceho

Letisko Košice dosiahlo významný míľnik vo svojej modernej histórii, privítalo 800-tisíceho cestujúceho počas jedného roka. Informoval o tom manažér pre rozvoj obchodu, PR a marketing Juraj Toth. Ako ďalej uviedol, rýchly rast potvrdzuje stúpajúci dopyt po leteckom cestovaní v regióne, aj silnú pozíciu košického letiska medzi regionálnymi letiskami v strednej Európe.
Výnimočný úspech
„Jubilejnou 800-tisícou cestujúcou je Nikola, ktorá spolu s rodinou cestovala na výlet do Bratislavy nedávno spustenou vnútroštátnou linkou spoločnosti Wizz Air,“ priblížil Toth poznamenávajúc, že spojenie medzi dvomi najväčšími slovenskými mestami sa rýchlo stalo obľúbenou voľbou pre množstvo cestujúcich, ktorí hľadajú rýchle a pohodlné spojenie, či už letia za prácou, voľným časom alebo návštevou priateľov a rodiny.
„Dosiahnuť hranicu 800-tisíc cestujúcich je výnimočný úspech pre celý náš tím. Tento rast odráža dôveru cestujúcich, odhodlanie tímu našich zamestnancov a silné partnerstvá, ktoré sme vybudovali s leteckými spoločnosťami a ďalšími partnermi. Osobitne by som chcel poďakovať spoločnosti Wizz Air za obnovenie domáceho leteckého spojenia a za príspevok k dnešnému rekordnému dňu,“ vyjadril sa výkonný riaditeľ a predseda predstavenstva Letiska Košice Thomas Dworschak. Avizoval tiež, že budú pokračovať v úsilí budovať leteckú dostupnosť východného Slovenska a zlepšovať zážitok z cestovania pre cestujúcich.
Rastúci trend
„Veľmi nás teší, že jubilejnú cestujúcu Letiska Košice prepravila práve naša spoločnosť. Linka Košice–Bratislava od svojho spustenia prekonáva očakávania a potvrdzuje, že slovenskí cestujúci vítajú toto rýchle, efektívne a cenovo dostupné spojenie. Tešíme sa na ďalšie posilňovanie našej prítomnosti v Košiciach a na to, že cestujúcim ponúkneme ešte viac možností objavovať Európu – napríklad aj prostredníctvom novej linky z Košíc do Ríma, ktorá sa začne 31. marca budúceho roka,“ doplnil riaditeľ komunikácie spoločnosti Wizz Air András Rado.
Toth poukázal, že výsledky Letiska Košice za tejto rok potvrdzujú dlhodobý rastúci trend v počte vybavených cestujúcich. Predpokladať možno aj pokračovanie tohto trendu, a to vďaka už ohláseným novým leteckým spojeniam do Malagy a do Ríma na letisko Fiumicino, ktoré začnú lietať v marci budúceho roka. Linku do Španielska bude prevádzkovať spoločnosť Ryanair, do hlavného mesta Talianska sa cestujúci dostanú so spoločnosťou Wizz Air. Toth v tomto smere spomenul aj navýšenie kapacity spoločnosťou Ryanair na linkách do Prahy a Zadaru.