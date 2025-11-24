Z Popradu do Larnaky či na Chalkidiki. Letisko pod Tatrami ponúkne lety na Cyprus a do Grécka

Samotné Grécko patrí dlhodobo medzi top trojku najobľúbenejších dovolenkových destinácií Slovákov.
Mária Frisová
Redaktorka regionálnej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Letisko Poprad
Foto: www.facebook.com
Poprad Letectvo Doprava a infraštruktúra z lokality Poprad

Letisko Poprad-Tatry bude mať historicky prvé charterové spojenie s južným Stredomorím. Počas nadchádzajúceho leta sa ponuka rozšíri o dve exkluzívne destinácie s odletom priamo z Popradu. Pôjde o Larnaku na Cypre a grécky polostrov Chalkidiki. Informovalo o tom v pondelok vedenie letiska. „Nové destinácie Larnaka a Chalkidiki predstavujú ideálne doplnenie našej aktuálnej ponuky charterových letov, ktorá už dnes zahŕňa Turecko, Bulharsko, Tunisko a Egypt,“ uviedlo.

Najdlhšia letná sezóna v Európe a až 330 slnečných dní ročne radia podľa letiska Cyprus medzi top päť najrýchlejšie rastúcich destinácií Slovákov. Dlhé piesočné pláže, stabilne teplé more a garancia počasia robia z Cypru preferovanú voľbu pre rodiny aj milovníkov slnka. Samotné Grécko patrí dlhodobo medzi top trojku najobľúbenejších dovolenkových destinácií Slovákov.

„Samotný región Chalkidiki zaznamenal v posledných rokoch nárast dopytu o 18 percent. Pre dovolenkárov predstavuje kombináciu typickej gréckej atmosféry, borovicových pláží, malých zátok a výbornej kuchyne,“ uviedli z popradského letiska.

Letisko Poprad – Tatry sa nachádza v nadmorskej výške 718 metrov a patrí k najvyššie položeným letiskám pre prepravné lietadlá v strednej Európe. Situované je približne 200 metrov od diaľničného uzla.

Firmy a inštitúcie: Letisko Poprad-Tatry
Okruhy tém: Charterové lety Letecká preprava
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk