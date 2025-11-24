Z Popradu do Larnaky či na Chalkidiki. Letisko pod Tatrami ponúkne lety na Cyprus a do Grécka

Letisko Poprad-Tatry bude mať historicky prvé charterové spojenie s južným Stredomorím. Počas nadchádzajúceho leta sa ponuka rozšíri o dve exkluzívne destinácie s odletom priamo z Popradu. Pôjde o Larnaku na Cypre a grécky polostrov Chalkidiki. Informovalo o tom v pondelok vedenie letiska. „Nové destinácie Larnaka a Chalkidiki predstavujú ideálne doplnenie našej aktuálnej ponuky charterových letov, ktorá už dnes zahŕňa Turecko, Bulharsko, Tunisko a Egypt,“ uviedlo.
Najdlhšia letná sezóna v Európe a až 330 slnečných dní ročne radia podľa letiska Cyprus medzi top päť najrýchlejšie rastúcich destinácií Slovákov. Dlhé piesočné pláže, stabilne teplé more a garancia počasia robia z Cypru preferovanú voľbu pre rodiny aj milovníkov slnka. Samotné Grécko patrí dlhodobo medzi top trojku najobľúbenejších dovolenkových destinácií Slovákov.
„Samotný región Chalkidiki zaznamenal v posledných rokoch nárast dopytu o 18 percent. Pre dovolenkárov predstavuje kombináciu typickej gréckej atmosféry, borovicových pláží, malých zátok a výbornej kuchyne,“ uviedli z popradského letiska.
Letisko Poprad – Tatry sa nachádza v nadmorskej výške 718 metrov a patrí k najvyššie položeným letiskám pre prepravné lietadlá v strednej Európe. Situované je približne 200 metrov od diaľničného uzla.