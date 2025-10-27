Cesta pri Vydrníku vrátane tunela pred obcou je uzavretá do konca roka

Cesta tretej triedy III/3071 v extraviláne obce Vydrník v okrese Poprad vrátane tunela pred obcou je do pondelka 27. októbra 9:00 až do konca roka uzavretá. Dôvodom je modernizácia železničnej trate. Informovala o tom prešovská krajská polícia na sociálnej sieti.
Obchádzková trasa povedie po ceste III/3068 cez obec Betlanovce, ďalej po III/3227 cez Hrabušice a následne po ceste III/3071 späť do obce Vydrník, popod veľký železničný podjazd. „Po ukončení výstavby bude doprava presmerovaná na novú preložku cesty III/3071 Spišský Štiavnik – Vydrník,“ avizujú policajti. Vodičov žiadajú, aby rešpektovali dočasné dopravné značenie.
Modernizáciu železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy, časť A.1 Poprad Tatry (mimo) – Vydrník, schválila vláda za strategickú investíciu ešte vo februári tohto roka. Na realizáciu stavebných prác bola 23. decembra 2023 uzavretá Zmluva o dielo v rozsahu 442,7 milióna eur s DPH. Modernizácia trate sa týka 14,217 km dlhého úseku Poprad Tatry – Vydrník.