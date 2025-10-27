Výlukové práce na bratislavskej stanici sa predlžujú, obmedzenia v doprave pretrvávajú aj naďalej

Zmeny sa dotýkajú viacerých vlakov diaľkovej dopravy linky Urpín z Banskej Bystrice.
Vlak REX z Bratislavy do Viedne cez Marchegg.
Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) predĺžili trvanie výlukových prác v okolí hlavnej železničnej stanice v Bratislave. Pôvodne mali práce skončiť v utorok 28. októbra, nový termín dokončenia je však stanovený na piatok 7. november.

Upravené časy odchodov

Predĺženie výluky znamená aj pokračovanie obmedzení v osobnej železničnej doprave. Ako informoval hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Ján Baček, zmeny sa dotýkajú viacerých vlakov diaľkovej dopravy linky Urpín z Banskej Bystrice, ktoré sú dočasne vedené na stanicu Bratislava–Nové Mesto.

Štyri spoje tejto linky (R Urpín 11831, 11833, 11842 a 11844) majú zároveň upravené časy odchodov a príchodov na bratislavskú hlavnú stanicu. V regionálnej doprave naďalej platia opatrenia zavedené od 29. septembra v súvislosti s výlukou v úseku Trnava – Cífer.

Návrat osobných vlakov

Niektoré osobné vlaky sú vedené na stanicu Bratislava–Nové Mesto a ich trasa je skrátená po Pezinok namiesto Trnavy. Návrat osobných vlakov na bratislavskú hlavnú stanicu je plánovaný na pondelok 10. novembra.

„Ich trasa však bude naďalej skrátená po Pezinok,“ upozornil Baček. Počas trvania výluky v okolí hlavnej stanice sú cestovné doklady ZSSK aj naďalej uznávané aj vo vlakoch súkromného dopravcu Leo Express v úseku Bratislava–Nové Mesto – Bratislava hlavná stanica.

Viac k osobe: Ján Baček
Firmy a inštitúcie: Železnice Slovenskej republiky (ŽSR)ZSSK Železničná spoločnosť Slovensko
Okruhy tém: Predĺženie Rýchlik Urpín Vlaky Výlukové práce
