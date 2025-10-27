NDS ukončila výmenu mostného záveru na D1 pred Považskou Bystricou, premávka je opäť bez obmedzení

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) ukončila práce na výmene mostného záveru na diaľnici D1 v úseku pred Považskou Bystricou. Opravy sa začali koncom septembra a podľa plánovaného harmonogramu sú už úspešne dokončené. Premávka na danom úseku je opäť bez obmedzení.
Ako informovala NDS, mostný záver menili nad parkoviskom motocrossového areálu. Práce prebiehali len v pravom jazdnom páse v smere na Považskú Bystricu a Žilinu, najprv v pravom a pripájacom jazdnom pruhu, následne v ľavom.
„Práce sa podarilo ukončiť presne podľa harmonogramu. Aktuálne je už premávka na danom úseku bez obmedzení,“ uviedol podpredseda predstavenstva a prevádzkový riaditeľ NDSRastislav Droppa.
Mostné závery patria medzi kľúčové súčasti mostov, keďže chránia konštrukciu pred poškodením tým, že vyrovnávajú dilatačné pohyby a zabraňujú prenikaniu vody či nečistôt. NDS zdôrazňuje, že ich pravidelná údržba a výmena sú nevyhnutné pre bezpečnú jazdu a predĺženie životnosti mostných objektov.