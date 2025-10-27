NDS ukončila výmenu mostného záveru na D1 pred Považskou Bystricou, premávka je opäť bez obmedzení

Ako informovala NDS, mostný záver menili nad parkoviskom motocrossového areálu.
Národná diaľničná spoločnosť (NDS) ukončila práce na výmene mostného záveru na diaľnici D1 v úseku pred Považskou Bystricou. Opravy sa začali koncom septembra a podľa plánovaného harmonogramu sú už úspešne dokončené. Premávka na danom úseku je opäť bez obmedzení.

Ako informovala NDS, mostný záver menili nad parkoviskom motocrossového areálu. Práce prebiehali len v pravom jazdnom páse v smere na Považskú Bystricu a Žilinu, najprv v pravom a pripájacom jazdnom pruhu, následne v ľavom.

„Práce sa podarilo ukončiť presne podľa harmonogramu. Aktuálne je už premávka na danom úseku bez obmedzení,“ uviedol podpredseda predstavenstva a prevádzkový riaditeľ NDSRastislav Droppa.

Mostné závery patria medzi kľúčové súčasti mostov, keďže chránia konštrukciu pred poškodením tým, že vyrovnávajú dilatačné pohyby a zabraňujú prenikaniu vody či nečistôt. NDS zdôrazňuje, že ich pravidelná údržba a výmena sú nevyhnutné pre bezpečnú jazdu a predĺženie životnosti mostných objektov.

