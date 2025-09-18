Národná diaľničná spoločnosť vymení mostné závery na rýchlostnej ceste R1 za Žarnovicou

V rámci prác vymenia dva mostné závery, ktoré sú podľa diaľničiarov nevyhnutné pre zachovanie bezpečnosti a spoľahlivosti mostného objektu.
rýchlostná cesta R1
Rýchlostná cesta R1. Foto: archívne, SITA/Martin Havran.
Národná diaľničná spoločnosť (NDS) začne v sobotu 20. septembra s výmenou mostných záverov na rýchlostnej ceste R1 za Žarnovicou. Oprava sa týka mosta nad Hnilickým potokom a potrvá viac ako mesiac.

Ako informovala NDS, v rámci prác vymenia dva mostné závery, ktoré sú podľa diaľničiarov nevyhnutné pre zachovanie bezpečnosti a spoľahlivosti mostného objektu.

„Našou prioritou je udržiavať všetky úseky diaľnic a rýchlostných ciest v bezpečnom stave. Opravy mostných záverov preto realizujeme priebežne po celom Slovensku, tentokrát na R1,“ uviedol podpredseda predstavenstva a prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa.

Oprava sa bude týkať iba ľavého jazdného pásu. Realizácia je rozdelená do etáp. Najskôr sa bude pracovať v pravom jazdnom pruhu, potom v ľavom. Premávka bude vedená vždy vo voľnom jazdnom pruhu popri pracovisku, takže úsek zostane prejazdný.

