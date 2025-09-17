Diaľničiari vymenia mostný záver na D3 pri Svrčinovci, dopravné obmedzenia potrvajú viac ako mesiac

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) začne vo štvrtok 18. septembra práce na výmene mostného záveru mosta na vetve križovatky Svrčinovec nad traťou Železníc Slovenskej republiky. Most sa nachádza na 45. kilometri a práce potrvajú viac ako mesiac.
Ako informovala NDS, stavebné práce budú prebiehať v dvoch etapách. Najskôr na stúpajúcej vetve na diaľnicu D3 a následne v druhej etape na zjazdovej vetve smerujúcej z križovatky Svrčinovec na cestu I/11. Premávka bude počas výmeny regulovaná dočasným dopravným značením.
Vozidlám nebude umožnený zjazd v smere od tunela Svrčinovec, povolený bude len výjazd na D3 smerom na Žilinu od okružnej križovatky. „Doprava bude vedená vždy popri pracovisku vo voľnom jazdnom pruhu,“ uviedli diaľničiari.
Zjazd z diaľnice v smere od Poľska bude riešený formou vyznačenej obchádzkovej trasy. Tá povedie najbližším zjazdom z diaľnice, otočením pri autobusovej zastávke pri zbernom dvore, opätovným výjazdom na diaľnicu a využitím najbližšieho zjazdu v smere Ostrava.