Autodopravcovia žiadajú kontrolu mýtnych zmlúv s CzechToll, diaľničiarov podozrievajú z neplatnosti dodatkov

Únia autodopravcov Slovenska – UNAS podala na Najvyšší kontrolný úrad SR žiadosť o preverenie zákonnosti postupov pri uzatváraní dodatkov k zmluve o poskytovaní mýtnych služieb. UNAS už v januári 2025 adresovala podnet týkajúci sa verejného obstarávania a následných zmlúv medzi Národnou diaľničnou spoločnosťou a.s. (NDS) a spoločnosťou CzechToll s.r.o.
Trestné oznámenie na NDS
Preveruje sa predovšetkým poskytovanie služieb technickej podpory a mýtne služby. Informoval o tom predseda združenia Stanislav Skala. UNAS poukazuje na netransparentné kroky zo strany NDS, ktorá vykonala platby na základe nezverejnených zmlúv a neprístupných príloh, čo považuje za porušenie zákona.
V súvislosti s tým podalo trestné oznámenie na NDS a neznámeho páchateľa pre možné machinácie pri verejnom obstarávaní a porušovanie povinností pri správe cudzieho majetku. Podľa verejných dostupných zdrojov a rozhodnutí Úradu pre verejné obstarávanie malo obstarávanie slúžiť na zabezpečenie komplexného hardvéru a softvéru vrátane autorských licencií a zdrojových kódov, aby sa zabránilo závislosti na pôvodnom dodávateľovi (vendor lock-in).
Netransparentný postup
UNAS upozorňuje, že doteraz nebola zverejnená celá Zmluva o poskytovaní služieb technickej podpory ani Zmluva o poskytovaní mýtnych služieb, čo podľa združenia znamená ich neplatnosť. Zároveň zistili, že 31. októbra 2025 boli zverejnené dva dodatky k mýtnej zmluve v hodnote takmer 25 miliónov eur, čím sa pôvodná cena takmer zdvojnásobila (z približne 28 miliónov eur). Treba tiež poznamenať, že Dodatok č. 1 nebol zverejnený a má byť preto neplatný.
UNAS kritizuje NDS a.s. za netransparentný postup a vyjadruje podozrenie, že tým dochádza k neodôvodnenému finančnému prospechu súkromnej firme na úkor štátnych príjmov z mýtneho. V situácii napätých verejných financií a potreby konsolidácie ide podľa združenia o plytvanie verejnými zdrojmi v rádoch desiatok miliónov eur.
UNAS žiada Najvyšší kontrolný úrad SR, aby podnet z januára 2025 vybavil prioritne a toto podanie považoval za jeho doplnenie. Verejné obstarávanie malo za cieľ zabrániť vendor lock-in, teda situácii, keď by bol poskytovateľ výberu mýta závislý od pôvodného dodávateľa kvôli nedostupnosti zdrojových kódov a licencií, čo by mohlo ohroziť konkurencieschopnosť a transparentnosť systému.