Diaľničiari pripravujú bezproblémový prechod na nový mýtny systém, sľubujú nižšie náklady a férové podmienky na trhu

Práce na novom mýtnom systéme pokračujú s cieľom zabezpečiť bezproblémový prechod, ktorý zásadne zníži náklady na výber mýta. Ako informovala Národná diaľničná spoločnosť (NDS), chcú vytvoriť rovnaké podmienky na trhu pre domáceho aj medzinárodných poskytovateľov mýtnych služieb.
Nový systém
Prechod na nový systém je extrémne náročný proces, ktorý musí prebiehať za plnej prevádzky, pričom ročne systém vykoná viac ako 650 miliónov mýtnych transakcií a eviduje viac ako 300-tisíc nákladných vozidiel.
„Minulý rok sa podaril prvý míľnik – slovenský trh s výberom mýta sa liberalizoval. Týmto sa zlomil monopol jednej spoločnosti. Dopravcovia si už môžu vybrať prostredníctvom koho uhradia mýto,“ uviedla NDS.
Súbežne sa pracuje na dokončení nového mýtneho systému, ktorý bude pod kontrolou NDS a prinesie ďalšie zníženie nákladovosti pri výbere mýta. Aj počas decembra desiatky zamestnancov NDS a odborníkov pracujú na jeho budovaní, aby spustenie prebehlo bez problémov. V novom systéme sa zmenil maximálny počet mýtnych jednotiek, ktoré musí domáci prevádzkovateľ byť pripravený poskytnúť, a zároveň sa zvýšil maximálny objem mýta, ktorý bude možné vybrať.
„O tom, aký objem mýta domáci poskytovateľ reálne vyberie a koľko mýtnych jednotiek poskytne, rozhodnú samotní dopravcovia, podľa toho či budú využívať služby medzinárodného alebo domáceho poskytovateľa mýtnych služieb. Práve princíp odmeny viazanej výlučne na reálne poskytnutú mýtnu jednotku alebo objem reálne vybratého mýta zaisťuje ekonomickú výhodnosť pre NDS a férovosť podmienok na liberalizovanom trhu,“ vysvetľuje NDS.
Legislatívne zmeny
Pre bezproblémový prechod je potrebné zosúladiť meniace sa technické normy a zapracovať legislatívne zmeny, ktoré nastali od roku 2020, vrátane zavedenia transakčnej dane, zmien sadzieb DPH, európskej smernice o viaczložkovom mýte, zavedenia eFaktúry či novely zákona o archívoch a registratúrach.
Tieto novely si vyžiadajú dodatočné zmeny v systéme a náklady na strane NDS. Prechod na nový systém je náročný aj preto, že je potrebné zároveň aktualizovať aj súčasný mýtny systém, ktorého výpadok by spôsobil škody za milióny eur na ušlom mýte. Napriek tomu sa NDS darí nákladovosť mýta znižovať.
„Pre Národnú diaľničnú spoločnosť je najdôležitejšie, aby napriek všetkým komplikáciám na konci dňa fungoval výber mýta bez akýchkoľvek problémov a prechod na nový systém prebehol absolútne plynulo. Akákoľvek chyba by v čase spustenia nového systému mohla predstavovať obrovské škody na mýte či spôsobiť komplikácie dopravcom. Podľa diaľničiarov je bezproblémový prechod na nový systém v budúcom roku kľúčovým krokom na zníženie nákladovosti výberu mýta,“ konštatuje NDS.