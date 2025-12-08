Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou a Humenné je ukončená, cestujúci sa dočkajú rýchlejších spojení

Elektrifikácia umožní nahradiť motorové vlaky elektrickými súpravami najmä na linke Košice – Humenné.
Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou – Humenné bola oficiálne ukončená. Projekt za viac ako 221,8 miliónov eur bez DPH priniesol elektrickú trakciu na 33,5-kilometrový úsek, modernizované stanice, vyššiu traťovú rýchlosť a zvýšenie komfortu cestovania na východnom Slovensku. Projekt bol spolufinancovaný z Plánu obnovy a odolnosti SR.

Ako informovala hovorkyňa Železníc Slovenskej republikyPetra Lániková, elektrifikácia umožní nahradiť motorové vlaky elektrickými súpravami najmä na linke Košice – Humenné.

Náklady narástli pre dodatočné práce

Podľa ministerstva dopravy to prinesie nižšie emisie, skrátenie jazdných časov aj rýchlejšie a plynulejšie prestupy v Košiciach smerom na Bratislavu či v Humennom na Medzilaborce a Stakčín.

„Ide o strategickú investíciu do regiónu východného Slovenska, ktorá nekončí položením koľajníc. Elektrifikácia tejto trate znamená čistejšiu, rýchlejšiu a modernejšiu železničnú dopravu pre celý región. Je to konkrétny krok k tomu, aby verejná doprava bola skutočnou alternatívou k autám,“ uviedol minister dopravy Jozef Ráž.

ŽSR uzavreli v roku 2023 zmluvu so zhotoviteľom, spoločnosťou Eltra, s.r.o. Košice, v hodnote viac ako 216 miliónov eur bez DPH. V dôsledku dodatočných stavebných zásahov, najmä na mostných objektoch a v súvislosti s geologickými okolnosťami cena stúpla o zhruba 5,8 milióna eur a termín dokončenia bol predĺžený z 30. júla na 13. decembra 2025. Doteraz bolo preinvestovaných viac ako 195 miliónov eur bez DPH.

Modernizácia trate zvýši rýchlosť aj bezpečnosť

V rámci projektu prebehla komplexná modernizácia železničného zvršku a spodku, výmena výhybiek, obnova mostov a priepustov, ako aj modernizácia zabezpečovacích zariadení.

Traťová rýchlosť sa zvýši na 120 km/h. „Zvýšenie traťovej rýchlosti na 120 km/h znamená nižšie náklady a bezpečnejšiu prevádzku,“ priblížil námestník generálneho riaditeľa ŽSR pre rozvoj a informatiku Jozef Veselka. Na staniciach v Humennom a Michalovciach vznikli nové bezbariérové prístupy, osvetlenie, podchody, informačné systémy a prvky pre imobilných a slabozrakých cestujúcich.

Viac spojov a lepšie prestupy

Obnovených bolo aj päť zastávok v regióne. „Vďaka modernizácii trate medzi Bánovcami nad Ondavou a Humenným sa na linke Košice – Humenné rozšíri ponuka spojov na 20 vlakov denne a v rannej špičke budú jazdiť v hodinovom intervale. Cestujúci budú mať navyše pohodlné prestupy v Košiciach na vlaky do Bratislavy a v Humennom na spoje smerom na Medzilaborce či Stakčín.,“ doplnila predsedníčka predstavenstva Železničnej spoločnosti Slovensko Ivana Piňosová.

Podľa ŽSR sa modernizáciou znížia prevádzkové náklady, zvýši sa bezpečnosť a trať bude pripravená na ďalší rozvoj dopravných služieb. Elektrické vlaky prinesú tichšiu prevádzku a žiadne lokálne emisie, čo má pomôcť aj obciam pozdĺž trate.

Projekt podľa rezortu dopravy podporí aj regionálny rozvoj, prilákanie investícií a rozvoj cestovného ruchu východného Slovenska.

