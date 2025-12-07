Mesto Košice upozorňuje na parkovanie na Cintorínskej ulici, od začiatku decembra je spoplatnené - FOTO

Mesto Košice upozorňuje, že parkovanie na Cintorínskej ulici je od začiatku decembra spoplatnené. Ako samospráva ozrejmila na sociálnej sieti, po dokončení súvislej opravy dotknutej komunikácie bol v oboch smeroch vytvorený takzvaný parkovací pruh. Ten nahradil klasické parkovacie miesta, vyznačený je prerušovanou čiarou aj príslušnou dopravnou značkou. Mesto pripomenulo, že rozšírenie zóny regulovaného parkovania o Cintorínsku ulicu schválilo mestské zastupiteľstvo ešte vlani, a to zmenou príslušného všeobecne záväzného nariadenia.
„Cintorínska ulica je zaradená do najlacnejšieho tarifného pásma N. Jedna hodina parkovania stojí 0,60 eur, držitelia bonusovej karty zaplatia vďaka 25 % zľave 0,45 eur. Maximálna denná sadza za parkovanie sú 3 eurá, s bonusovou kartou vyjde celodenné parkovanie na 2,25 eur,“ uvádza mesto Košice.
Podotklo však, že parkovanie je spoplatnené iba počas pracovných dní, teda v pondelok až piatok, a to v čase od 7:30 a 18:00. Mimo tento čas, a tiež počas víkendov a sviatkov, je parkovanie bezplatné. Parkovné možno zaplatiť platobnou kartou v parkovacom automate, prostredníctvom mobilnej aplikácie alebo SMS správy.