Turecká nízkonákladovka Pegasus Airlines kupuje české Smartwings a ČSA

Podľa poľských médií o prevzatí Smartwings rokoval aj poľský štátny letecký dopravca LOT, ale krátko pred podpisom kontraktu dohoda padla, keďže Pegasus údajne ponúkol o 10 miliónov eur viac.
Tomáš Donoval
Redaktor zahraničnej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Smartwings
Lietadlo Boeing 737 MAX 8 spoločnosti Smartwings. Foto: Letiště Praha.
Česko Letectvo Ekonomika z lokality Česko

Turecký nízkonákladový letecký prepravca Pegasus Airlines pravdepodobne prevezme spoločnosť ČSA, ktorá vlastní leteckého dopravcu Smartwings. Podľa webu Novinky.cz o tom v pondelok informovala hovorkyňa Smartwings Vladimíra Dufková s tým, že sa začal oficiálny predajný proces.

Pegasus na sieti X oznámil, že podpísal dohodu o prevzatí Smartwings a jej akcionára ČSA, bez uvedenia ceny. Podľa médií o kúpu prejavil záujem aj poľský dopravca LOT.

Záväzná zmluva v hodnote 154 miliónov eur

„Spoločnosť Prague City Air oznamuje, že sa s Pegasus dohodla na začatí procesu predaja ČSA, ktorý má byť zavŕšený prevodom akcií po získaní potrebných súhlasov regulátorov a splnení ďalších podmienok v priebehu nasledujúcich 12 mesiacov. ČSA vlastní 100 percent akcií Smartwings,“ uviedla Dufková.

Podľa tureckých médií Pegasus podpísal záväznú zmluvu v hodnote 154 miliónov eur (3,8 miliardy Kč). Transakcia môže byť po dokončení upravená podľa podmienok v zmluve. Na jej realizáciu Pegasus založí dcérsku spoločnosť v Holandsku. Dohoda by mala byť uzavretá do roku 2026.

Spoločná vízia

Generálny riaditeľ Pegasus Airlines Guliz Oztürk uviedol, že „Smartwings a Pegasus budú aj naďalej rozširovať svoje krídla po celom svete so spoločnou víziou“.

Podľa poľských médií o prevzatí Smartwings rokoval aj poľský štátny letecký dopravca LOT, ale krátko pred podpisom kontraktu dohoda padla, keďže Pegasus údajne ponúkol o 10 miliónov eur viac než poľský konkurent.

