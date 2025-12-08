Turecká nízkonákladovka Pegasus Airlines kupuje české Smartwings a ČSA

Turecký nízkonákladový letecký prepravca Pegasus Airlines pravdepodobne prevezme spoločnosť ČSA, ktorá vlastní leteckého dopravcu Smartwings. Podľa webu Novinky.cz o tom v pondelok informovala hovorkyňa Smartwings Vladimíra Dufková s tým, že sa začal oficiálny predajný proces.
Pegasus na sieti X oznámil, že podpísal dohodu o prevzatí Smartwings a jej akcionára ČSA, bez uvedenia ceny. Podľa médií o kúpu prejavil záujem aj poľský dopravca LOT.
Záväzná zmluva v hodnote 154 miliónov eur
„Spoločnosť Prague City Air oznamuje, že sa s Pegasus dohodla na začatí procesu predaja ČSA, ktorý má byť zavŕšený prevodom akcií po získaní potrebných súhlasov regulátorov a splnení ďalších podmienok v priebehu nasledujúcich 12 mesiacov. ČSA vlastní 100 percent akcií Smartwings,“ uviedla Dufková.
Letecká firma flydubai si objednala 150 lietadiel Airbus
Podľa tureckých médií Pegasus podpísal záväznú zmluvu v hodnote 154 miliónov eur (3,8 miliardy Kč). Transakcia môže byť po dokončení upravená podľa podmienok v zmluve. Na jej realizáciu Pegasus založí dcérsku spoločnosť v Holandsku. Dohoda by mala byť uzavretá do roku 2026.
Spoločná vízia
Generálny riaditeľ Pegasus Airlines Guliz Oztürk uviedol, že „Smartwings a Pegasus budú aj naďalej rozširovať svoje krídla po celom svete so spoločnou víziou“.
Wizz Air dostal mastnú pokutu za nepravdivú reklamu na predplatné „All You Can Fly“
Podľa poľských médií o prevzatí Smartwings rokoval aj poľský štátny letecký dopravca LOT, ale krátko pred podpisom kontraktu dohoda padla, keďže Pegasus údajne ponúkol o 10 miliónov eur viac než poľský konkurent.