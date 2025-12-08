Generálna prokuratúra preskúmala reguláciu parkovania na Slovensku, previerka odhalila rozsiahle nezákonnosti

Generálna prokuratúra SR zistila rozsiahle porušenia zákonnosti v oblasti regulácie parkovania zo strany miest a obcí.
Generálna prokuratúra SR zistila rozsiahle porušenia zákonnosti v oblasti regulácie parkovania zo strany miest a obcí. Ako na sociálnej sieti uviedol generálny prokurátor Maroš Žilinka, v rámci „Zhodnotenia stavu zákonnosti regulácie parkovania motorových vozidiel na území miest a obcí a súvisiacej rozhodovacej činnosti“ vykonali prokurátori 431 previerok vo všetkých mestách a vybraných obciach na Slovensku.

Dočasné parkovanie

Predmetom previerok boli napríklad všeobecne záväzné nariadenia miest a obcí regulujúce dočasné parkovanie podľa cestného zákona, keď bolo preskúmaných 165 nariadení a podaných 136 protestov, šesť upozornení a v troch prípadoch bola nezákonnosť odstránená po prerokovaní protokolu.

Pokiaľ ide o všeobecne záväzné nariadenia miest a obcí o dani za užívanie verejného priestranstva, preskúmaných bolo 273 nariadení, podaných 140 protestov a 63 upozornení a v dvoch prípadoch bola nezákonnosť odstránená po prerokovaní protokolu.

V prípade všeobecne záväzných nariadení miest a obcí podľa iných právnych predpisov, zvlášť zákona o cestnej premávke, zákona o cestnej doprave a zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke, bolo preskúmaných 88 takýchto nariadení, podaných 73 protestov a tri upozornenia, a v štyroch prípadoch bola nezákonnosť odstránená po prerokovaní protokolu.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Iné správne akty a rozhodnutia miest a obcí, obsahom ktorých je úprava parkovania/státia na území mesta a obce, poli preskúmané v 51 prípadoch, pričom prokuratúra podala 23 protestov a sedem upozornení.

„Celkom bolo preskúmaných 577 všeobecne záväzných nariadení a iných správnych aktov týkajúcich sa regulácie parkovania. Až v 460 prípadoch bolo zistené porušenie zákona, čo je 80 percent nezákonných aktov. Na zistenú nezákonnosť bolo reagované podaním 372 protestov, 79 upozornení a v deviatich prípadoch bola nezákonnosť odstránená po prerokovaní protokolu,“ zhrnul Žilinka.

Odhalené nezákonnosti podľa neho zahŕňajú nejasnosť, nezrozumiteľnosť a neurčitosť noriem, prekročenie normotvornej právomoci obcí ukladaním povinností a regulovaním otázok a úseku štátnej správy, ako aj vyvodzovania zodpovednosti a kontrolnej činnosti bez zákonného zmocnenia alebo ukladanie zákazov, príkazov alebo obmedzení bez zákonného zmocnenia a opory v zákone.

Problematika parkovania

Prokuratúra tiež odhalila zamieňanie, resp. miešanie právnych úprav „dočasného parkovania“ podľa cestného zákona a „trvalého státia motorového vozidla mimo stráženého parkoviska“ v režime miestnej dane za užívanie verejného priestranstva, porušenie zásady rovnakého zaobchádzania (porušenie antidiskriminačných zásad), napr. pri vydávaní tzv. rezidentských parkovacích kariet, alebo zvýhodňovanie len určitej skupiny osôb s ťažkým zdravotným postihnutím (vylúčenie osôb s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré disponujú parkovacím preukazom vydaným v cudzine, z oslobodenia od úhrady parkovného).

„Problematika ,parkovania‘ sa týka prakticky celej spoločnosti a jej normatívna úprava v mestách a obciach prináša zásahy do práv a oprávnených záujmov širokého okruhu obyvateľov a subjektov,“ dodal generálny prokurátor.

