Cyklisti v Senici dávajú prednosť zdieľaným elektrobickylom pred klasickými bicyklami

Počas druhej sezóny zdieľaných bicyklov v Senici ich využívalo tritisíc unikátnych používateľov, ktorí uskutočnili 56 327 jázd. Je to o šestnásťtisíc jázd viac ako v minulom roku. Ako informovala hovorkyňa senickej radnice Tatiana Moravcová, užívatelia mali od marca do konca novembra k dispozícii 145 bicyklov, z toho 60 elektrických a 85 klasických. Zapožičať si ich mohli v 26-tich dokovacích staniciach po celom meste, pričom dve nové pribudli tento rok.
Bikesharing
V tohtoročnej sezóne bola neprehliadnuteľná obľuba elektrických bicyklov. „Z celkového počtu jázd bolo až 42 839 na červených e-bicykloch, čo predstavuje viac ako 75 percent všetkých využití. Používatelia tak potvrdzujú preferenciu fyzicky menej náročnej a rýchlejšej dopravy, najmä pri prekonávaní väčších vzdialeností,“ povedala Tatiana Moravcová.
Bikesharing v Senici neslúži na dlhé výlety, ale predovšetkým na expresné presuny. Iba 3 500 jázd trvalo dlhšie ako 30 minút, čo predstavuje len šesť percent z celkového počtu. Radnica teda vníma zdieľané bicykle ako efektívny nástroj na rýchly presun v rámci mesta, či už ide o cestu do práce, na nákup alebo za zábavou.
Analýza dát
„Som úprimne rád, že bikesharing si v Senici našiel stabilné miesto. Zdieľané bicykle s modrým a červeným logom Senica BAJK robia naše mesto živším, zdravším a ekologickejším. Dáta nám potvrdzujú, že investícia do udržateľnej dopravy má zmysel,“ zhodnotil primátor Senice Martin Džačovský. Analýza dát odhalila najobľúbenejšie „uzly“ mestskej siete. Najrušnejšími stanicami, kde sa sústredil najväčší pohyb bicyklov, boli Továrenská ulica (plaváreň), Kalinčiakova ulica (Jednota) a Štefánikova ulica.
S príchodom chladného počasia a zimy boli zdieľané bicykle stiahnuté z ulíc. Počas nasledujúcich mesiacov prejdú všetky klasické aj elektrické bicykle technickou kontrolou a údržbou, aby boli pripravené na tretiu sezónu na jar 2026. Cyklisti budú môcť využívať aj práve budované nové cyklotrasy a cyklochodníky v celkovej dĺžke 9,5 kilometra.