D1 pri Bratislave bude v smere do mesta uzavretá, diaľničiari informujú o náhradných trasách

Motoristov čakajú v najbližších dňoch dopravné obmedzenia na diaľnici D1 pri Bratislave. Národná diaľničná spoločnosť (NDS) uzavrie úsek v smere do hlavného mesta. Dopravné obmedzenie potrvá od štvrtkovej noci 13. novembra od 22:00 do nedeľného popoludnia 16. novembra.
Doprava bude presmerovaná
Ako informovala mediálna komunikácia NDS, uzávierka je súčasťou pokračujúcich prác na stavbe D1 Bratislava – Triblavina, rozšírenie. Počas štvrtkovej noci a piatka bude doprava v smere do Bratislavy presmerovaná z D1 na zjazd v križovatke Bernolákovo, pričom motoristi budú môcť využiť starú Seneckú cestu. Alternatívou bude aj pokračovanie po D1 s možnosťou napojiť sa na D4 v smere na Raču alebo Jarovce.
Dobrá správa pre motoristov, úsek R2 medzi Detvou a Kriváňom je už prejazdný bez obmedzení
„Od 22:00 piatkového večera, kedy dopravné intenzity klesnú, sa diaľnica D1 kompletne uzatvorí od križovatky Senec po Zlaté Piesky. Diaľnica bude motoristom opäť k dispozícii v nedeľu v neskorých poobedných hodinách,“ uviedla NDS.
NDS komunikovala aj so ŽSR
V rámci uzávery diaľničiarov čaká frézovanie približne polkilometrového úseku, pokládka nových asfaltových vrstiev, demontáž zvodidiel a osadenie dočasného aj trvalého dopravného značenia. Práce zahŕňajú aj vyznačenie nových jazdných pruhov v okolí križovatky Bernolákovo a inštaláciu niekoľkotonového dopravného portálu, ktorého montáž si vyžaduje úplné vylúčenie dopravy z bezpečnostných dôvodov.
Práce na prešovskom obchvate napredujú, mosty už majú dokončené základy a piliere
NDS o uzávere operatívne komunikovala so Železnicami Slovenskej republiky (ŽSR), ktoré sa počas víkendových dní budú snažiť zvýšiť priepustnosť trate v okolí železničnej stanice Pezinok. Uzávierka v opačnom smere, teda z Bratislavy smerom na Senec, je podľa NDS plánovaná počas nasledujúceho víkendu, no jej realizácia bude závisieť od poveternostných podmienok.