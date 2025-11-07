Polícia upozorňuje vodičov na dopravné obmedzenia v tuneli Bôrik v noci z piatka na sobotu

Ak sa práce podarí ukončiť skôr, obmedzenia budú zrušené.
Mária Frisová
Redaktorka regionálnej redakcie
Tunel Bôrik
Tunel Bôrik. Foto: archívne, SITA/Gabriel Lipták.
Premávka v tuneli Bôrik na diaľnici D1 na Spiši bude v najbližších hodinách obmedzená. Dôvodom je výmena požiarnych svetiel. Upozornila na to polícia na sociálnej sieti.

V noci z piatka na sobotu bude v čase od 23:00 do 2:00 uzatvorený ľavý jazdný pruh v ľavej tunelovej rúre v smere na Bratislavu. V sobotu od 2:00 do 5:30 bude uzatvorený ľavý jazdný pruh v pravej tunelovej rúre v smere na Prešov.

V oboch prípadoch bude rýchlosť znížená na 60 kilometrov za hodinu. Ak sa práce podarí ukončiť skôr, obmedzenia budú zrušené.

