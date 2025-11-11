Dobrá správa pre motoristov, úsek R2 medzi Detvou a Kriváňom je už prejazdný bez obmedzení

Podľa Národnej diaľničnej spoločnosti si víkendové práce vyžiadali niekoľkodňovú uzávierku nadväzujúceho úseku.
Motoristi už môžu naplno využívať úsek rýchlostnej cesty R2 medzi Detvou a Kriváňom, ktorý bol počas víkendu dočasne uzavretý z dôvodu napájania na novovybudovanú časť R2 Kriváň – Mýtna. Od pondelkových podvečerných hodín je úsek opäť prejazdný bez akýchkoľvek plánovaných obmedzení.

Podľa Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) si víkendové práce vyžiadali niekoľkodňovú uzávierku nadväzujúceho úseku, keďže napájanie existujúcej komunikácie na novú trasu nebolo možné zrealizovať popri živej premávke. Mediálna komunikácia NDS potvrdila, že žiadne ďalšie dopravné obmedzenia sa na tomto úseku už v najbližšom období neplánujú.

