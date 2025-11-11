Dobrá správa pre motoristov, úsek R2 medzi Detvou a Kriváňom je už prejazdný bez obmedzení

Motoristi už môžu naplno využívať úsek rýchlostnej cesty R2 medzi Detvou a Kriváňom, ktorý bol počas víkendu dočasne uzavretý z dôvodu napájania na novovybudovanú časť R2 Kriváň – Mýtna. Od pondelkových podvečerných hodín je úsek opäť prejazdný bez akýchkoľvek plánovaných obmedzení.
Úsek R2 medzi Detvou a Kriváňom bude na tri dni uzavretý, dôvodom je napájanie úseku na novovybudovanú časť
Podľa Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) si víkendové práce vyžiadali niekoľkodňovú uzávierku nadväzujúceho úseku, keďže napájanie existujúcej komunikácie na novú trasu nebolo možné zrealizovať popri živej premávke. Mediálna komunikácia NDS potvrdila, že žiadne ďalšie dopravné obmedzenia sa na tomto úseku už v najbližšom období neplánujú.