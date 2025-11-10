Práce na prešovskom obchvate napredujú, mosty už majú dokončené základy a piliere

Práce na výstavbe druhej etapy severného obchvatu Prešova na rýchlostnej ceste R4 napredujú. Ako informovala Národná diaľničná spoločnosť (NDS), v súčasnosti sa zhotoviteľ sústreďuje najmä na výstavbu mostných objektov.
Dva mosty už slúžia verejnosti
Väčšina z nich má už dokončené zakladanie aj piliere. Na jednom z mostov je hotová aj nosná konštrukcia a na ďalších sa na nej intenzívne pracuje. Dva mosty sú už dokončené a slúžia verejnosti. Jeden v rámci cesty I/18 a druhý na prístupovej ceste k západnému portálu tunela Okruhliak.
Diaľničiari uviedli, že v rámci úseku sa vybuduje 12 mostov s celkovou dĺžkou viac ako 1,6 kilometra. Nedávno bol do prevádzky odovzdaný most pri obci Kapušany, ktorý preklenuje budúcu rýchlostnú cestu a stal sa súčasťou cesty I/18.
Zefektívnenie samotnej výstavby
Vďaka nemu sa zlepšila dopravná situácia a zefektívnila sa aj samotná výstavba, keďže stavebné mechanizmy môžu prechádzať pod mostom priamo na stavenisko. Pokrok je viditeľný aj pri okružnej križovatke pri Kapušanoch, ktorej dokončenie sa očakáva čoskoro. Po jej sprevádzkovaní sa výrazne zníži vplyv stavebných prác na plynulosť cestnej premávky.
„Na stavbe prešovského severného obchvatu máme aktuálne stovky pracovníkov denne. Popri mostoch sa pracuje aj na budovaní násypov na východnej strane od tunela, dažďovej kanalizácii či na výkopových prácach,“ uviedol investičný riaditeľ NDSJúlius Mihálik.
Dvojkilometrový tunel Okruhliak
Dodal, že pokračujú aj práce na zárubných a oporných múroch. Na úseku R4 ponad železničnú trať až po cestu I/18 je už položená štrkodrvina na takmer 1,5 kilometri, ktorá tvorí základ budúcej vozovky. Súčasťou vyše desaťkilometrového úseku bude aj takmer dvojkilometrový tunel Okruhliak, v ktorom aktuálne prebiehajú raziace práce.
Po dokončení druhá etapa prešovskej R4-ky doplní už existujúcu prvú etapu obchvatu a nadviaže aj na juhozápadný diaľničný obchvat mesta. Nový úsek výrazne odbremení Prešov od tranzitnej dopravy a skráti čas jazdy motoristov o niekoľko minút.