Cesta medzi Štrbou a Važcom pod Tatrami bude úplne uzavretá

Vodičov čakajú dopravné obmedzenia už od polovice novembra.
Mária Frisová
Redaktorka regionálnej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Strba.jpg
Cesta medzi Štrbou a Važcom pod Tatrami bude úplne uzavretá. Foto: www.facebook.com
Štrba Cestná doprava Doprava a infraštruktúra z lokality Štrba

Cesta tretej triedy medzi Štrbou a Važcom pod Tatrami bude od pondelka úplne uzavretá. Čaká ju rekonštrukcia. Upozornila na to na sociálnej sieti obec Štrba. Uzávera bude platiť do 17. novembra. Počas tohto obdobia nebude umožnený prejazd žiadnym motorovým vozidlám.

Okruhy tém: Dopravné obmedzenia Uzavretá cesta

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk