Cesta tretej triedy medzi Štrbou a Važcom pod Tatrami bude od pondelka úplne uzavretá. Čaká ju rekonštrukcia. Upozornila na to na sociálnej sieti obec Štrba. Uzávera bude platiť do 17. novembra. Počas tohto obdobia nebude umožnený prejazd žiadnym motorovým vozidlám.
Cesta medzi Štrbou a Važcom pod Tatrami bude úplne uzavretá
Vodičov čakajú dopravné obmedzenia už od polovice novembra.
